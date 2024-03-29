快訊

寶林和食品中毒案很不一樣 游淑慧：僅3月20日沒狀況

寶林茶室食安風暴擴大 蔣萬安：北市再增2例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

反對北門設置土資場 總幹事闖廠區 14個「賊」字罵分局長下場慘

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

佳怡公司在北門申設土石方資源堆置場，北門農會總幹事洪明農等近百人陳抗，闖入場區，警方舉牌無效，護送陳姓負責人離場時，洪趴上警車引擎蓋阻擋，北門所長抱住他卻挨打，還連用14個「賊」字侮辱學甲分局長，一審被判強暴罪8月又犯妨害公務執行罪6月，他不服上訴遭駁回。

洪辯稱，他是當地的農會總幹事，這塊土地是農會申請鹽分地帶改良成功的土地，當晚是自救會長打電話叫他過去，民眾發現佳怡公司半夜施工，他到的時候人已經很多了，有進到貨櫃屋裡，是警察請他進去的，忘了是哪位警察，所長偷襲他，他只是將對方揮開，並未打對方。

台南高分院指出，洪不思以合法方式表達反對設場立場，反而以公所會勘紀錄為憑，受自救會長郭姓會長所邀而趕至現場，與郭等人衝入場內及貨櫃屋，索要資料查閱，期間並要求吊走怪手等機具，逼迫公司停工。陳姓負責人夜間趕至現場，委曲同意吊走怪手後，進而要求一併吊走貨櫃屋遭拒。

後見陳經警保護離開之際，不思大批警員當晚趕至現場維持秩序，仍與成員阻擋在警車前方，陳姓所長擔心安危而抱他往後卻挨打，面對學甲分局翁姓分局長不斷告知「警察執行公務」，當場以14個「賊」字辱罵分局長。洪行為影響社會秩序及觀感，致令公司無法繼續施工。

台南高分院認為，原審認定洪確有違法參與在公共場所聚集3人以上下手實施強暴，及警員依法執行職務之際以強暴方式抗拒其執行而有妨害公務犯行，洪所辯並無實據而均無可採。原判決論斷並未違經驗、論理及相關證據法則，於法也無不合。

陳姓負責人說，他認為一定要有處罰，以及他希望法院可以判重，他到現在無法諒解這樣的行為。分局長及所長表示尊重法院裁判。

2021年5月10日夜間6、7時許起，自救會長聯繫洪等人先以身體及橫放機車攔在門口，阻礙工作人員離去及車輛進出，洪表明身分後，無視公司人員拒絕入內，帶頭闖入場區，衝入貨櫃屋辦公室內，強取施工許可相關資料，並脅迫需將混凝土車、怪手等物載走，否則不讓任何人離去。

陳姓負責人當晚9時趕抵現場，自救會包圍人數愈來愈多，陳與據報前來學甲分局長討論，為避免眾人情緒失控、發生衝突，陳同意先將場內怪手及混凝土車拖走，以緩和群眾情緒，惟洪堅持非要將廠內貨櫃屋辦公室一併拖走不可，陳無法接受，現場陷入僵局。

直至深夜11、12點，現場包圍人數愈來愈多已達70餘人，遠多於到場維持秩序員警，警方第一次舉牌無效，警察以人牆護送陳到場外警車上，洪見狀趴在警車引擎蓋上，阻止警車行進，北門分駐所所長自後將洪明農抱住、向後退去，遭洪高舉礦泉水水瓶砸頭，大喊「不要碰我」，無視公局長對他連連高呼「警察執行公務」，竟接續對翁連用14個「賊」字，「…你賊，你不夠格做分局長，你知道嗎、賊」侮辱。

台南高分院認為，北門農會總幹事洪明農所辯並無實據而均無可採。原判決論斷並未違經驗、論理及相關證據法則，於法也無不合，駁回上訴。圖／本報資料照
台南高分院認為，北門農會總幹事洪明農所辯並無實據而均無可採。原判決論斷並未違經驗、論理及相關證據法則，於法也無不合，駁回上訴。圖／本報資料照

北門 警察 警車

延伸閱讀

愛在台積電？廠區Google五星評論藏亮點 勁爆情節近萬網友嗨翻

台南西濱北門王爺港橋改善工程 再延至6月竣工

南市北門民宅凌晨起火 警消架梯救出5人、3嗆傷送醫

服務王爺逾47載 南鯤鯓代天府「活字典」李國殿月底退休

相關新聞

關定了！朱學恒酒後自稱「斷片」強吻鍾沛君 強制猥褻罪重判1年2月

名嘴朱學恒被控酒後強吻台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪起訴，朱否認犯罪，自稱酒後「斷片」不復記憶；法官傳喚立委陳菁徽、鍾女...

爭長榮經營權！老三張國政連襟買凶撞車、噴辣椒水…柯麗卿求償200萬結果出爐

長榮集團大房三子張國政連襟謝國獻，為阻擋時任長榮國際公司董事長柯麗卿等人參加董事會支持長子張國華，與新北市永和區永樂里長...

朱學恒強制猥褻重判1年2月 理由曝光：竟說自己遭「政治迫害」想辯無罪

名嘴朱學恒被控酒後強吻台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪起訴，朱否認犯罪，台北地院今天依強制猥褻罪重判朱有期徒刑1年2月，判...

知名畫家侯翠杏逛街摔倒膝蓋破裂 法院判SOGO百貨確定要賠142萬元

知名抽象畫家侯翠杏6年前到SOGO百貨逛街，被櫃位間鋪設的臨時電線絆倒，全身是傷，膝蓋半月板斷裂，開刀治療；她認為SOG...

詐團律師涉洩密案 律師鄭鴻威延押2個月獲准

執業律師鄭鴻威被控勾結詐團首腦，藉由律師陪同車手偵訊、法院聲押閱卷機會，指揮年輕律師利用通訊軟體telegram回傳偵查...

【即時短評】朱學恒性侵重判 用網路與司法對幹聰明？還是笨？

名嘴朱學恒被控強制猥褻台北市議員鍾沛君，法官判他有期徒刑1年2月，案子仍可上訴爭取改判機會，不過，坐牢風險仍高。強制猥褻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。