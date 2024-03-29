反對北門設置土資場 總幹事闖廠區 14個「賊」字罵分局長下場慘

佳怡公司在北門申設土石方資源堆置場，北門農會總幹事洪明農等近百人陳抗，闖入場區，警方舉牌無效，護送陳姓負責人離場時，洪趴上警車引擎蓋阻擋，北門所長抱住他卻挨打，還連用14個「賊」字侮辱學甲分局長，一審被判強暴罪8月又犯妨害公務執行罪6月，他不服上訴遭駁回。

洪辯稱，他是當地的農會總幹事，這塊土地是農會申請鹽分地帶改良成功的土地，當晚是自救會長打電話叫他過去，民眾發現佳怡公司半夜施工，他到的時候人已經很多了，有進到貨櫃屋裡，是警察請他進去的，忘了是哪位警察，所長偷襲他，他只是將對方揮開，並未打對方。

台南高分院指出，洪不思以合法方式表達反對設場立場，反而以公所會勘紀錄為憑，受自救會長郭姓會長所邀而趕至現場，與郭等人衝入場內及貨櫃屋，索要資料查閱，期間並要求吊走怪手等機具，逼迫公司停工。陳姓負責人夜間趕至現場，委曲同意吊走怪手後，進而要求一併吊走貨櫃屋遭拒。

後見陳經警保護離開之際，不思大批警員當晚趕至現場維持秩序，仍與成員阻擋在警車前方，陳姓所長擔心安危而抱他往後卻挨打，面對學甲分局翁姓分局長不斷告知「警察執行公務」，當場以14個「賊」字辱罵分局長。洪行為影響社會秩序及觀感，致令公司無法繼續施工。

台南高分院認為，原審認定洪確有違法參與在公共場所聚集3人以上下手實施強暴，及警員依法執行職務之際以強暴方式抗拒其執行而有妨害公務犯行，洪所辯並無實據而均無可採。原判決論斷並未違經驗、論理及相關證據法則，於法也無不合。

陳姓負責人說，他認為一定要有處罰，以及他希望法院可以判重，他到現在無法諒解這樣的行為。分局長及所長表示尊重法院裁判。

2021年5月10日夜間6、7時許起，自救會長聯繫洪等人先以身體及橫放機車攔在門口，阻礙工作人員離去及車輛進出，洪表明身分後，無視公司人員拒絕入內，帶頭闖入場區，衝入貨櫃屋辦公室內，強取施工許可相關資料，並脅迫需將混凝土車、怪手等物載走，否則不讓任何人離去。

陳姓負責人當晚9時趕抵現場，自救會包圍人數愈來愈多，陳與據報前來學甲分局長討論，為避免眾人情緒失控、發生衝突，陳同意先將場內怪手及混凝土車拖走，以緩和群眾情緒，惟洪堅持非要將廠內貨櫃屋辦公室一併拖走不可，陳無法接受，現場陷入僵局。