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酒後強吻鍾沛君判刑1年2月 朱學恒發聲明：法院誅心之論 令人心寒！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

名嘴朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，台北地方法院依強制猥褻罪判刑1年2月；朱學恒發聲明指出，法院對他的請求置若罔聞，他在訴訟程序中，始終處於挨打的境地，並認為法院種種諸心之論，令人心寒不已，他會爭取透過司法途徑，讓自己洗刷冤屈，恢復清白。

朱學恒聲明如下：

針對臺灣臺北地方法院於今(29)日上午，就本人所涉妨害性自主刑事案件判決結果，先感謝這幾個月來對本案投入關注的社會大眾及媒體朋友。本人尊重司法，亦坦然面對所有結果；唯，對於長時間的努力爭取，最終沒能得到一個公平審理的機會，而感到失望。更對於未能把事實真相還原，公諸於大眾眼前，最後仍以判決本人有罪作為收場，而深感遺憾。為了捍衛自身權益，本人特發表聲明如下：

1. 在訴訟階段，本人多次向法院聲請證據調查，請求就起訴書內所引用之證物，部分節錄不全、或證人證述前後不一、自相矛盾之處，以其他方式進行證據調查。然，法院對我方之請求，皆置若罔聞，致使此些疑點直至辯論終結前，仍無從查證，我方亦無從針對此些疑點與事實不符之理由，對起訴證物及證人之證述進行攻訐，導致我方於訴訟程序中，始終處於挨打之境地。

2. 其次，在審理程序進行中，法院或因為迫於結案的時間壓力，從開庭審理至辯論終結，僅歷時近2個月，甚至在跨年和農曆新年等連續假期，亦審理此案，直接導致我方在進行證據調查程序時，時間完全被壓縮，不僅無從就證人論述進行一一確認比對，在113年2月19日最後一次開庭時，更在我方無法閱覽4名證人筆錄、剛詰問完一名證人、及甫收到告訴人書狀及證物之情況下，當庭要求我方立即就案件所有證據資料表示意見，並進行言詞辯論，隨後即宣布辯論程序終結，並擇定宣判日期。此種程序安排，實讓我方幾乎無從行使訴訟防禦權，而導致徒留形式審判之憾。

3. 再者，本人對於法院以本人在偵查、審判中否認犯罪，認定本人有逃亡之虞，復以此理由，對本人作出限制出境出海處分，顯然對本人有嚴重誤解。本人再次重申，本案進入偵查程序，本就源自本人的告發，而本人的目的只有一個，就是希望透過啟動偵查，還原事實真相，而不是只聽當事人的一方說法。如果本人真想要逃避責任，又何須讓偵查發動？偵查既已發動，又與本人是否認罪和逃避責任何干？遺憾的是，法院最終仍以本人否認犯罪，而認定本人有逃亡的動機，復引用諸多其他不相關案件的被告心理，轉化套用在本人身上。此種誅心之論，著實令人心寒不已。

4. 本案訴訟至今，雖讓本人感到失望，並有遭到汙衊之感，但對本人而言，仍是很大的學習和省思。未來，本人仍會坦然面對，並爭取透過司法途徑，讓自己洗刷冤屈，恢復清白。感謝支持者一路相挺和付出。謝謝大家!

朱學恒。圖／聯合報系資料照片
朱學恒。圖／聯合報系資料照片

司法 朱學恒

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