寶林茶室食安疑雲 代班廚師無保請回、限制出境出海

寶林茶室信義A13店爆發疑似食物中毒事件，檢警本月27日凌晨會同衛生單位到餐廳勘驗，查扣監視器影像等資料，警方詢問負責人黎仿軒等4名證人。台北地檢署同日晚間，依涉嫌食品安全衛生管理法、過失致死等罪嫌，將黎仿軒、王姓店長、胡姓代班廚師列為被告，限制出境出海。檢警漏夜約談胡姓廚師，複訊兩個多小時後請回。

新北及士林地檢署28日解剖釐清兩名死者死因。全案爆發後，陸續有通報案例，衛福部視為重大食安事件，檢方協調後由北檢統籌偵辦事項。衛福部統計，目前已有兩人疑到該餐廳用餐後，身體不適死亡。

北檢27日凌晨指揮北市信義警分局、刑警大隊到場錄影蒐證，複製監視器影像檔案、食材進貨單及消費紀錄等資料。警方先將黎仿軒、阮姓經理、王姓店長與周姓廚師等4名證人帶回信義分局詢問，釐清食材種類、進貨來源、進貨時間及餐點品項、使用食材及調味料。

北檢27日下午邀集信義分局、台北市刑大、疾管署與台北市衛生局召開專案會議。同日晚間，檢方考量因涉嫌重大，依食品安全衛生管理法、過失致死罪嫌，對黎仿軒、王姓店長、胡姓廚師等3人，限制出境出海，防止3人逃匿出國。

北檢再於28日上午，邀集刑事局、台北市刑大、信義分局召開專案會議，由檢方指揮警方查訪被害人與分店，分析監視錄影資料，查扣整理資料。檢警同日漏夜約談遭境管的胡姓代班廚師，移送北檢複訊，經偵訊2個多小時後，檢方命胡姓廚師請回，以書面通知胡遭限制出境出海。