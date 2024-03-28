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司法院報告少年割頸竟拿4年前報告搪塞 洪孟楷怒批寫劇本啊！搪塞！

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

新北少年割喉案引發關注，立法院今就青少年法治教育與犯罪防制成效請司法院、法務部、教育部、警政署等單位備詢。立委洪孟楷則認為少年保護官、調查官負荷過重，要降低少年犯罪，人力、員額都應要補齊，但洪話鋒一轉，斥責司法院希望立委支持的話「報告就不要糊弄」，並秀出司法院今所繳交的是複製4年前的新聞稿。

司法院的報告寫道「進入司法程序的少年，出生時也曾有過純真笑容，是什麼樣的際遇，讓他們的笑容消失，讓需要溫暖與呵護的他們，落入司法最後保護網中？！」洪痛罵拿2020年的新聞稿內文是一模一樣文字，複製貼上是幹嘛？寫作文啊？寫劇本？還是生成是AI寫的？

洪孟楷因好奇這段文字，google後發現竟是4年前司法院的新聞稿，他怒罵「好意思嗎？」

司法院少年及家事廳廳長謝靜慧答稱是要強調「少年的處境是一樣的，這是真實的狀態」。洪錯愕「文青式的語言是真實狀態？」他不滿司法院拿給第9屆立院院期的新聞稿到第11屆搪塞，「不要以為交出來的書面資料我沒看」。

接著發言的國民黨立法院黨團總召傅崐萁也酸司法院不要再「複製貼上」。傅崐萁表示，校園暴力不斷發生，教育要如何往下紮根？他說現在的孩子連四維八德、禮義廉恥都不知道，「14歲以下不罰、大人講廢死」發育又比以前好，孩子成為幫派吸收對象，這是教育的悲哀。

立委洪孟楷（右圖）斥責司法院今天所繳交的少年相關報告竟是複製4年前的文字，大罵是幹嘛？寫作文啊？寫劇本？還是生成是AI寫的？圖／取自立法院網站
立委洪孟楷（右圖）斥責司法院今天所繳交的少年相關報告竟是複製4年前的文字，大罵是幹嘛？寫作文啊？寫劇本？還是生成是AI寫的？圖／取自立法院網站

傅崐萁 司法院 立法院

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