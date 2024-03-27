竹市15名里長今聲援高虹安 民眾黨議員：小兔證詞矛盾

新竹市長高虹安立委任內助理費涉貪案近期密集開庭，北院今天開庭審理，場外依舊有多名里長北上聲援，高呼「政治迫害、違法起訴」等口號。民眾黨竹市議員宋品瑩也前往庭審旁聽，表示高虹安的前立委辦公室行政主任「小兔」黃惠玟證詞有自相矛盾之處，提及公積金制度是自己帶進高虹安辦公室，認為是替高無罪打下重要基礎。

除了宋品瑩北上聲援高虹安，現場還有民眾黨新竹黨部主委、市議員李國璋、竹北市民代表游雅婷，以及竹市東區15名里長，包含成功里長林俊縢、立功里長郭天寶、文華里長張金滄、金山里長饒彬義、軍功里長潘柏璋、龍山里長陳宣孝、復中里長王峯清、錦華里長黃玉卿、仙宮里長溫國文、東勢里長周彥甫、光復里長陳駿翔、復興里長黃建廷、柴橋里長黃桂蘭、下竹里長鄭勁譹、新興里長沈威志等人替高加油打氣。

宋品瑩到庭審旁聽，表示黃惠玟於庭上接受控辯雙方詰問時，許多證詞與筆錄自相矛盾，像是黃惠玟一開始說是否請領支出的審核都是高虹安在決定的，但在確認辦公室助理可否請領零用金時，黃惠玟竟又說「他們單據來，我手上有錢，就直接付出去了」，說法跟偵訊期間說詞有矛盾。

除此之外，宋品瑩也說，黃惠玟當庭承認「公積金制度是她（黃惠玟）帶進高虹安辦公室的」、「許多立委辦公室也有類似的制度」等，黃惠玟現場也表示，高虹安對助理很好，還會給獎金，相比許多立委基本上都不會給。她認為是證明了高並無犯意。