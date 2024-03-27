快訊

敦品中學生集體鬧事！想「做1事」被阻狂怒吼、破壞 47警力急戒備

寶林茶室案2死「4人仍在ICU」 北市還原時序經過、病例徵狀一次看

寶林茶室案第二名66歲死者遺體暫冰存 檢察官相驗完畢明解剖

竹市15名里長今聲援高虹安 民眾黨議員：小兔證詞矛盾

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹市長高虹安立委任內助理費涉貪案近期密集開庭，北院今天開庭審理，場外依舊有多名里長北上聲援，高呼「政治迫害、違法起訴」等口號。民眾黨竹市議員宋品瑩也前往庭審旁聽，表示高虹安的前立委辦公室行政主任「小兔」黃惠玟證詞有自相矛盾之處，提及公積金制度是自己帶進高虹安辦公室，認為是替高無罪打下重要基礎。

除了宋品瑩北上聲援高虹安，現場還有民眾黨新竹黨部主委、市議員李國璋、竹北市民代表游雅婷，以及竹市東區15名里長，包含成功里長林俊縢、立功里長郭天寶、文華里長張金滄、金山里長饒彬義、軍功里長潘柏璋、龍山里長陳宣孝、復中里長王峯清、錦華里長黃玉卿、仙宮里長溫國文、東勢里長周彥甫、光復里長陳駿翔、復興里長黃建廷、柴橋里長黃桂蘭、下竹里長鄭勁譹、新興里長沈威志等人替高加油打氣。

宋品瑩到庭審旁聽，表示黃惠玟於庭上接受控辯雙方詰問時，許多證詞與筆錄自相矛盾，像是黃惠玟一開始說是否請領支出的審核都是高虹安在決定的，但在確認辦公室助理可否請領零用金時，黃惠玟竟又說「他們單據來，我手上有錢，就直接付出去了」，說法跟偵訊期間說詞有矛盾。

除此之外，宋品瑩也說，黃惠玟當庭承認「公積金制度是她（黃惠玟）帶進高虹安辦公室的」、「許多立委辦公室也有類似的制度」等，黃惠玟現場也表示，高虹安對助理很好，還會給獎金，相比許多立委基本上都不會給。她認為是證明了高並無犯意。

宋品瑩表示，檢調在起訴時除了刻意不採用對高虹安有利的判例外，還在起訴書中使用大量價值判斷與情緒性字眼，加之以各種真假難辨的消息滿天飛，明顯看出此案政治斧鑿痕跡之重。

新竹市長高虹安立委任內助理費涉貪案近期密集開庭，北院今天開庭審理，場外依舊有多名里長北上聲援，高呼「政治迫害、違法起訴」等口號。記者張裕珍／翻攝
新竹市長高虹安立委任內助理費涉貪案近期密集開庭，北院今天開庭審理，場外依舊有多名里長北上聲援，高呼「政治迫害、違法起訴」等口號。記者張裕珍／翻攝

民眾黨 高虹安

延伸閱讀

「小兔帳本」零用金細目全揭露 高虹安曾送禮給中研院院長、買自己著作

高虹安涉貪 有人指導「當立委都在賺錢」？小兔：我確定李忠庭說的

高虹安涉貪 加班費變零用金轉獎金怎發？小兔：委員心情好就多給

前主任「小兔」出庭表示有提議回捐制度 決定權在高虹安

相關新聞

「小兔帳本」零用金細目全揭露 高虹安曾送禮給中研院院長、買自己著作

新竹市長高虹安涉貪案，台北地院今天傳喚高的前立委辦公室行政主任、「小兔」黃惠玟作證，黃女證稱，助理李忠庭曾代墊辦公室裝潢...

「蘋果西打」前總經理掏空8.8億元 最高法院今撤銷9年半判決

生產「蘋果西打」的大西洋飲料公司前總經理孫幼英、前財務經理鍾素娥透過虛偽土地交易案，挪用公司資產替國信食品還債，再以「假...

誆投資「台劇女神」高宇蓁化妝品 她騙9人詐逾千萬判3年6月

女子徐婉茹涉嫌佯稱可投資「台劇女王」高宇蓁的化妝品事業，或企業主急需短期融資，於2020至2021年間，以每12日4％、...

竹市15名里長今聲援高虹安 民眾黨議員：小兔證詞矛盾

新竹市長高虹安立委任內助理費涉貪案近期密集開庭，北院今天開庭審理，場外依舊有多名里長北上聲援，高呼「政治迫害、違法起訴」...

撂人開怪手作勢拆廠房逼債 台南包商反挨告…和解獲緩刑

台南周姓水電包商為催討50萬工程款債務，去年4月13日晚間邀集許、高姓男子找人駕駛拖板車載運怪手到場，由高開怪手作勢拆除...

小吃部快打烊！女侍應叩客揪賭賺外快 善化警破門逮22人

台南市警局善化分局日前接獲線報，一處民宅加蓋鐵皮屋疑似暗藏賭場，員警經2周時間蒐證，發現賭客不乏小吃部女侍應，趁著店家快...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。