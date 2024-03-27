「小兔帳本」零用金細目全揭露 高虹安曾送禮給中研院院長、買自己著作

新竹市長高虹安涉貪案，台北地院今天傳喚高的前立委辦公室行政主任、「小兔」黃惠玟作證，黃女證稱，助理李忠庭曾代墊辦公室裝潢費，高虹安要求零用金要省下來趕快還給李，黃惠玟作證時，她製作的「小兔帳本」現金如何進出都有清楚記載。

黃惠玟今天從貪汙共犯轉證人接受檢辯詰問。黃惠玟證稱，她不記得高虹安有出錢放在零用金內，而高虹安的餐費是從零用金支出，如有助理墊款，她就拿錢給助理，高的餐費、洗頭費只要是帳上有記的，就是高實際花掉的。

黃玟惠說，辦公室的助理要出差到台中參加活動，只要有帳報來她就給錢，零用金撥款權限人是高虹安，而小錢是由她決定，像助理陳昱愷車子的鈑金費用、買禮盒的花費等，就要經過高虹安同意。

公訴檢察官廖彥鈞提示卷證內「小兔帳本」的細目詢問黃惠玟。黃女說，高虹安喝的30元鮮奶茶、治裝、洗頭、買產品約2000元、送給中研院院長的600元鴻蔘、「面試郭台銘」的買書費，都是高虹安的花費記在帳內，高另有高鐵票的錢，也是從零用金出金。

黃惠玟證說，高虹安如用完花費有回補，她就在帳上將整筆刪掉，平常除非高虹安要請客，不然助理不會向她請款，還說「辦公室裡沒有人敢拿東西來請款」。

黃惠玟說，李忠庭曾代墊裝潢費，高虹安有指示零用金要趕快省下來、趕快還給李忠庭，她還負責管帳記帳時，還了李忠庭8萬元、8萬8000元兩元代墊款，至於零用金後來到底全部還完李忠庭了沒，她並不了解。