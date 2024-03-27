寶林食物中毒…公衛專家指3點該釐清 保留「人為蓄意破壞」思維

台北市素食餐廳「寶林茶室」已被食藥署定調為食物中毒，目前累計2死3重症，另有部分患者為輕症，公衛專家何美鄉說，若媒體資訊屬正確，病例中有食用粿條或河粉者，就更趨向於仙人掌桿菌、澱粉被發酵之後的結果，更應釐清食物保存狀態、冰箱溫度及容量管理等環節，因為冰箱太滿則無法保證，每樣食物都是在適當的低溫下保存；另衛生單位在調查食安事件時，隨時都要保留有可能是「人為蓄意破壞」的思維。

「寶林茶室」食物中毒事件的嚴重個案，目前已累計2人死亡、3人加護病房住院中，其中1人收治於馬偕醫院、2人則在台北醫學大學附設醫院，重症患者出現出現肝腎衰竭、休克等嚴重症狀，也有人需使用葉克膜治療，何美鄉指出，案例資訊雖然破碎，也沒有受影響人數的多寡，但重大公共衛生事件應仍算得上。

台北市府衛生局稽查發現，碟盤疑似有蟑螂排泄物、刀具夾放於流理台、未提具員工健檢資料共三項缺失，何美鄉在臉書發文表示，此刻衛生局最需要釐清的有「食物保存的SOP（也就是粿條或河粉在被烹調前，置放於室溫多久？）還有冰箱溫度的管理、冰箱容量的管理（太滿則無法保證每樣食物都是在適當的低溫下保存）。」

何美鄉表示，衛生單位在調查食安事件時，隨時都要保留有可能是「人為蓄意破壞」的思維，不慎發生的食安意外是食安問題，人為的蓄意破壞則是國安問題，兩者處理的方式不盡相同。

何美鄉表示，從用餐到發病的時間僅數小時，最有可能是食物中毒，可以確定非感染性腸胃炎，因為這通常需48小時才會發病，不過首例死亡個案是名39歲男性，若無共病，則是相當罕見，因為通常高風險族群是老人、兒童、及懷孕女性。「當然或許沒有此類高風險族群用餐，但健康年輕人因食物中毒往生，則所食用的毒素不是劇量、就是劇毒。」

何美鄉說，若肝衰竭是一指標症狀，則需朝仙人掌桿菌毒素（有氧或無氧都可繁殖）、肉毒桿菌毒素（雖為神經毒素，仍可早成肝臟病變，屬厭氧菌）及菇類中毒探索，考慮這些病菌的屬性，事關培養的效率。

在炎熱的天氣確保食安，就是要預防毒素的產生，何美鄉表示，最關鍵的是，確保食物的保存在適當的溫度，通常在25度以上的室溫，這些病菌就繁殖得很好，繁殖過程必會產生毒素，若媒體資訊屬正確，病例中有食用粿條或河粉者，就更趨向於仙人掌桿菌、澱粉被發酵之後的結果。