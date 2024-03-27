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100名書記官擠贓物庫、辦公室1扇窗都沒有 台中檢察大樓動土

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中高分檢、台中地檢署因辦公環境嚴重不足，100多位書記官擠在舊有贓物庫辦公，經多年爭取「台中地區檢察大樓」今終於動土，將斥資34億元蓋地上9樓、地下2樓建物；法務部長蔡清祥說，舊廳舍有檢察官辦公室連1扇窗戶都沒有，只能在牆上畫窗安慰自己，盼新大樓落成提供優質辦案環境。

中檢指出，行政院2020年5月核定台中高分檢署暨台中地檢署擴遷建廳舍計畫，經多年努力由台灣世曦工程顧問公司擔任專案管理、監造廠商，2023年2月由成中恆營造公司、許育嘉聯合建築師事務所得標，今年2月取得建造執照，今天動土後預計2027年12月啟用。

中檢說，近年因通貨膨脹導致原有預算額度不足、無廠商願意來投標等難題，經過2次追加預算，工程經費達34.4億元，將興建地上9層、地下2層建物，總樓地板面積為4萬5515平方公尺。

中檢指出，新大樓位於三民路、貴和街口，周邊有國家漫畫館、刑務所演武場，為日治時期保存建築群體，大樓內偵查庭、詢問室、指認室、遠距訊問、數位科技採證室等新設備。

蔡清祥指出，台中高分檢、台中地檢2008年辦公廳舍問題即出現，也籌畫擬定擴建但一直不順利，原預計台中高分檢、台中地檢、行政執行署台中分署，及廉政署中部調查組等4機關合建，但因太龐大行政院沒同意，但將最迫切需要的高分檢、台中地檢提出計畫。

蔡表示，除時任中檢檢察長陳宏達親自赴國發會報告，他也帶領行政院長官到中檢看，發現100多位書記官擠在原本的贓物庫內辦公，實在令人不捨，加上檢察官辦公室有部分隔間是四面無窗，有檢察官為安慰自己就在牆上畫了扇窗，長官也因此體認急需改善。

蔡清祥說，今邀請曾任中高分檢、中檢的檢察長與會，見證他們參與的付出，也希望完工後中檢檢察官們能提高工作效率，讓人民更信任司法

台中市長盧秀燕今出席表示，他當年在電視台擔任採訪主任，在台中司法大厦跑了6、7年新聞，她深切了解中檢辦公場所不足，台中案件量龐大佔了全國10分之1，但檢察人員卻擠在非常擁擠環境，直言「不曉得怎麼撐的下去」。

盧秀燕說，經過不斷爭取終於得以動工，她也恭喜蔡清祥這是他任內重大的政績，因為20、30年來大家希望擴檢改建始終沒有著落，相關中部檢察首長上任來拜訪她時，多少都有提及這件事。

中檢檢察官辦公室位於舊有的贓物庫，有部分因隔間導致四面無窗，環境擁擠克難，檢察官只能貼上1扇窗安慰自己。圖／中檢提供
中檢檢察官辦公室位於舊有的贓物庫，有部分因隔間導致四面無窗，環境擁擠克難，檢察官只能貼上1扇窗安慰自己。圖／中檢提供
法務部長蔡清祥（右）、台中市長盧秀燕（左）均出席動土典禮。記者曾健祐／攝影
法務部長蔡清祥（右）、台中市長盧秀燕（左）均出席動土典禮。記者曾健祐／攝影
台中地區檢察大樓今天動土，包括歷任中高分檢、中檢檢察長受邀出席，也和中檢檢察官合影連念。記者曾健祐／攝影
台中地區檢察大樓今天動土，包括歷任中高分檢、中檢檢察長受邀出席，也和中檢檢察官合影連念。記者曾健祐／攝影
法務部長蔡清祥（左3）、台中市長盧秀燕（左2）均出席動土典禮。記者曾健祐／攝影
法務部長蔡清祥（左3）、台中市長盧秀燕（左2）均出席動土典禮。記者曾健祐／攝影
台中地區檢察大樓將斥資34億元蓋地上9樓、地下2樓建物，由台中高分檢、高中地檢合署辦公，預計2027年12月啟用。圖／中檢提供
台中地區檢察大樓將斥資34億元蓋地上9樓、地下2樓建物，由台中高分檢、高中地檢合署辦公，預計2027年12月啟用。圖／中檢提供

司法 檢察官 蔡清祥 行政院

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