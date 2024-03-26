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高虹安涉貪「小兔」明天要作證 她的證詞會對誰有傷殺力？

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地方法院審理新竹市長高虹安涉貪案，明天上午傳喚高的前立法委員辦公室行政主任、「小兔」黃惠玟作證。高稱，助理費退差額是聽從「小兔」建議，「小兔」對被控是貪汙共犯認罪，她的證詞會對誰有殺傷力？檢、辯詰問預期精彩。

合議庭明天仍將傳喚到庭被告是高虹安、黃惠玟、高的前辦公室主任陳奐宇、前法務主任陳昱愷、前公關主任、「水母」王郁文，黃惠玟要轉坐證人席。

準備程序，合議庭共准許檢、辯傳喚8名證人詰問發現真實，黃惠玟由兩方聲請傳喚獲准；黃惠玟替高虹安記帳，重要性不言可喻，且排成「第一棒」證人，她的證詞對貪汙案情的影響性高，檢、辯事先已將詰問命題庭呈法院。

高虹安被起訴後反擊檢調，稱遭「政治迫害」、另批台北地檢署「起訴粗糙」，與王郁文皆做無罪答辯。

高虹安辯稱，決定留下助理多少錢，是立法院賦予她的「單方裁量權」，也曾經表示從未看過零用金的支出帳本等，還稱助理都有加班，日前更提出2000頁的證據單據說明助理有加班之實，否認犯罪。

黃惠玟偵查中交出「小兔帳本」讓檢調查出貪汙案證據，她6度接受檢調偵訊，在偵查中就認罪，起訴時獲檢方建請法院予緩刑宣告。

黃惠玟在法院歷次準備程序中，不改認罪策略，不過，她在起訴之前，曾向陳奐宇表示正在找高虹安的犯罪證據，另抱怨「她小姐以為推到我身上就沒事了」等，被檢察官蒐證到案，證據列在起訴書證據清單。

黃惠玟、高虹安一認罪、一不認罪，黃女明天將接受檢、辯詰問，黃惠玟的訴訟策略與高虹安背道而馳，另檢、辯各有詰問立場，屆時，黃惠玟的證詞會坐實高虹安有貪汙的主觀犯意？抑或律師的問題讓高傾向無罪？都值得觀察。

高虹安被控虛報、浮報助理酬金、加班費共46萬30元，台北地檢署2023年8月14日依貪汙、偽造文書2罪起訴高虹安、陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷、王郁文5人，高虹安如一審被判決有罪，將丟失新竹市長的資格。

高虹安前國會助理、綽號「小兔」的行政主任黃惠玟出庭。聯合報系資料照
高虹安前國會助理、綽號「小兔」的行政主任黃惠玟出庭。聯合報系資料照
新竹市長高虹安。聯合報系資料照
新竹市長高虹安。聯合報系資料照

主任 貪汙 高虹安

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