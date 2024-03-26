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無卡分期詐騙 顧立雄曾說：不可能像保護Baby來保護成人 中市籲立專法

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導

中部數百名大學生陷入「無卡分期」債務糾紛，類似問題在坊間常見，衍生無數消費糾紛。台中市法制局長李善植說，政府未針對無卡分期交易型態立法納管，不管經濟部或金管會，都沒有專責主管機關管理，導致融資公司肆無忌憚，各種亂象政府難辭其咎，呼籲應盡速制定相關規範，但中市府多次向中央反映應訂定專法，結果如石沉大海。

行政院曾在2008年提出資融公司法草案，後來不了了之；2019年立委要求制定專法，當時金管會主委顧立雄曾回應，「不可能像保護BABY一樣來保護所有成年人」。李善植說，長期立法怠惰、缺乏主管機關管理，數百名大學生受騙政府難辭其咎，呼籲早日立法納管。

李善植說，融資公司商業登記由經濟部管轄，涉及的業務卻與金管會相關，但政府未針對此交易型態立法納管，處於灰色地帶，沒有專責管理機關，融資公司肆無忌憚，甚至不提供消費者無卡分期書面文件、不揭露利率、契約隱藏不合理手續費等，一旦無力償還，得負擔高額違約金或利息，甚至不當追討債務。

李善植指出，大學生無卡付款集體疑遭詐騙案，昨已二次協調，終告落幕，向法制局申請調解的320名學生，可依照已支付金額，受害者有的不必再繳錢，但有的得再負擔1至2萬元。市府多次向中央反映，針對無卡付款手法，應立專法管制，不要讓年輕人、大學生一再掉入陷阱，國民黨立委顏寬恒昨也提出質詢，但各種努力無效，至今沒有回音。

坊間買賣多為銀貨兩訖，或者透過刷信用卡延後負擔或分期付款，「無卡分期」交易模式不透過信用卡，商家讓消費者以分期付款購買，再將對消費者的「債權」轉賣給融資公司，店家從該公司獲得金錢，融資公司可向消費者要求分期付款與收取利息。

李善植說，無卡分期不向銀行借貸或申辦信用卡，不需透過聯合徵信程序，免付頭款、不需提供擔保，手續簡便，而且申請親額不受限制，不管汽機車買賣、美容商品、補習班或美容院、健身房等，都有無卡分期交易；因為免審核，就算沒工作或經濟無法負擔也可申請，衍生許多消費糾紛。

他強調，以大學生無卡分期詐騙案為例，大學生使用信用卡交易，目前規定每人只能辦3張信用卡，每張額度2萬元為限，大學生刷卡消費上線為6萬元，但無卡分期金額不受限，融資公司僅以電話確認是否本人購買，就通過審核，讓學生可輕易擴張信用額度與舉債上限，若不慎或遇詐騙就背債數萬至數十萬元。

中部數百名大學生陷入「無卡分期」債務糾紛，台中市法制局長李善植呼籲，中央應儘速訂定規範予以納管。圖／台中市政府提供
中部數百名大學生陷入「無卡分期」債務糾紛，台中市法制局長李善植呼籲，中央應儘速訂定規範予以納管。圖／台中市政府提供

信用 大學生 無卡分期

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