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三民書局遺產戰未歇 高院再判創辦人長子3173萬這條不用還

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

老牌出版業者「三民書局」創辦人劉振強過世，陷遺產爭奪戰。三民書局主張劉生前經營三民書局與偉強、東大、弘雅公司等事業體，因資金調動所需，借用長子劉仲文名義申設帳戶，劉振強死後，劉仲文擅自將解除保險契約，領得3173萬餘元，提告要求返還。三民書局一審敗訴，台灣高等法院今再駁回上訴、追加之訴及假執行聲請。

本案原告為三民書局，法定代理人為次子劉仲傑。

三民書局稱劉振強為了操作資金調度，借用長子劉仲文名義申設帳戶，以劉仲文為要保人及被保險人，並使用帳戶資金繳納保險費，投保保險契約。劉振強死亡後，劉仲文擅自解約，將3173萬解約金據為己有，讓三民書局受到損失。

高院民事庭審理後認為，三民事業體包括三民書局、東大、弘雅、偉強等公司法人，各法人均有獨立的權利能力及主體地位，劉振強生前統合調度三民事業體轄下各公司資源，不是僅經營及代表三民書局而已，也不是當然代表三民書局議約，所得資源不盡然都直接歸屬三民書局享有。

高院指劉振強身兼4家公司負責人，借用子女帳戶是供個人操控三民事業體資源，且在子女間頗具權威感，雖有告知子女會以子女名義購買保單方式調度資金，但未必會詳實告知個人理財規劃、經營方式，一些決定都取決於劉振強個人之意，不受各公司董事會拘束，實情是以父親（個人）的身分向長子劉仲文借名投保的可能性較高。

此外，三民書局匯入爭議帳戶的資金僅占全戶的部分而已，匯入時也未表明用於繳交保險契約的保費；劉振強生前即將帳戶及保單資料交給三民書局會計代管，三民書局因此在劉振強死後占得這些文件，不足以證明該帳戶及保單在初始即是三民書局所借用。

高院認為，三民書局不能證明劉振強是代表三民書局向長子劉仲文借名投保，劉仲文也未構成不當得利或侵權行為，再判三民書局敗訴。本案仍可上訴。

劉振強過世後，巨額遺產有需繳5995萬元遺產稅，行政執行署台北分署去年2月也全數徵起。

老牌出版業者「三民書局」創辦人劉振強過世，陷遺產爭奪戰。圖／聯合報系資料照片
老牌出版業者「三民書局」創辦人劉振強過世，陷遺產爭奪戰。圖／聯合報系資料照片

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