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台中龍井農地遭傾倒戴奧辛廢棄物 檢警起訴5人再追產源端

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中市龍井區一處大面積農地去年底遭不肖業者非法傾倒、掩埋廢棄物，經檢警開挖現場，清出超過27公噸廢棄物，其中6公噸含「世紀之毒」戴奧辛，昨依違反廢清法等罪起訴5人，檢警持續調查上游廢棄物源頭的非法工廠。台中市環保局表示，目前受汙染土地先以帆布覆蓋，待找到廢棄物源頭，將請工廠業者提清理計畫開挖移除。

檢警調查，德隆環保公司負責人連姓男子等人去年10月間承租龍井區農地，從台北、桃園、台中、彰化、雲林等地多家業者收取百萬元酬勞，協助傾倒廢棄物，包括有毒事業廢棄物戴奧辛，規避合法處理費用達390萬元。

檢警開挖掩埋現場，發現掩埋廢棄物面積680坪、深達6公尺，廢塑膠混合物、營建混合廢棄物、生活垃圾等事業廢棄物超過27公噸，送環保局檢測，其中含戴奧辛、重金屬粉末有害事業廢棄物超過6公噸。台中地檢署昨依違反廢清法等罪起訴5人，法院裁定連男等3人繼續羈押。

環保局指出，一般或事業廢棄物燃燒過程中，在燃燒溫度不足或不均勻情況下，會產生戴奧辛，經過空氣汙染防制設備收集，戴奧辛會被收集到集塵灰中，也就是所謂的「飛灰」，飛灰經過固化處理將戴奧辛封存其中，形成穩定的飛灰固化物再掩埋。

工廠業者依規定應該請合法環保公司固化掩埋，不過，委託處理1公噸廢棄物要價2、3萬元，有不肖工廠業者為了省錢，直接找環保公司以回填掩埋方式非法處理事業廢棄物，規避合法處理費，卻汙染土地。

環保局表示，龍井受汙染土地目前先以帆布覆蓋，避免該地土壤因雨天滲透廢棄物造成二次汙染，檢警持續溯源產源端，並鎖定特地對象擴大偵辦，待找到廢棄物源頭，將請工廠業者提清理計畫，並開挖移除廢棄物；依照目前市場行情，含戴奧辛集塵灰的清除費用，每公噸約4萬元起跳。

環保局長陳宏益說，如涉及違反廢棄物清理法行政刑責，可處1年以上5年以下有期徒刑，併科1500萬元以下罰金，呼籲業者勿心存僥倖、以身試法。

台中市連姓兄弟等人涉在去年底租賃龍井農地，非法回填掩埋事業廢棄物，檢警分三波行動抓人，掩埋現場查獲超過27公噸的廢棄物，其中部分含戴奧辛。記者陳宏睿／翻攝
台中市連姓兄弟等人涉在去年底租賃龍井農地，非法回填掩埋事業廢棄物，檢警分三波行動抓人，掩埋現場查獲超過27公噸的廢棄物，其中部分含戴奧辛。記者陳宏睿／翻攝
台中市連姓兄弟等人涉在去年底租賃龍井農地，非法回填掩埋事業廢棄物，檢警分三波行動抓人，掩埋現場查獲超過27公噸的廢棄物，其中部分含戴奧辛。記者陳宏睿／翻攝
台中市連姓兄弟等人涉在去年底租賃龍井農地，非法回填掩埋事業廢棄物，檢警分三波行動抓人，掩埋現場查獲超過27公噸的廢棄物，其中部分含戴奧辛。記者陳宏睿／翻攝

台中市 廢棄物 戴奧辛

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