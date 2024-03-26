基進黨提告立委王育敏涉公益侵占罪 王育敏尚無回應

針對虐兒案，台灣基進黨今指控，國民黨立委王育敏身兼兒福聯盟前董事及立委職務，未執行其義務，今至台北地檢署提告王育敏，涉犯公益侵占罪，向王喊話下台負責。王育敏國會辦公室表示，因尚未聯繫上王，尚未取得相關回應。

台灣基進高雄市議員張博洋說，兒福聯盟為台灣最大的兒童福利機構，每年掌握充足的補助款，但是執行率使用不到五成，基進黨認為，王育敏身為兒福聯盟董事及立委應受社會公評及司法調查。

台灣基進台南市議員李宗霖說，兒福聯盟2017年至2019年間共拿了346件標案，總金額達953萬餘元，指控王育敏球員兼裁判，提告王涉嫌刑法第336條侵占公物罪，並呼籲王下台以示負責。