少年法庭調查近3個月 割頸案2少年犯移送檢方

校園發生割頸案件，師生安全議題引發熱議。示意圖／聯合報系資料照片

新北市去年底發生國三生校園割頸命案，郭姓「乾哥」在林姓「乾妹」教唆下，當眾殺死楊姓學生。新北地院少年法庭調查近3個月，昨將郭、林兩人移送新北地檢署，全案朝殺人或傷害致死罪偵辦。

少年法庭2名法官採1人1案調查。新北地院表示，考量郭、林2人犯行、品格、身心狀況、家庭情形與教育程度等因素，屬情節重大的「少年刑事案件」，交由檢方追訴。

若2人10天內未提抗告，法院將「連人帶卷」移送地檢署；檢察官如認兩人仍有羈押必要，可再向少年法庭聲押，日後偵結起訴，全案將回到少年法庭，不公開審理。

被害者父母透過新北板橋區政顧問石一佑發聲表示，家人心情沉痛，要幫兒子伸張正義，還有女兒要照顧，必須堅強；他們在法院聽這二個國中生殺人犯根本毫無悔意，只想脫罪，「殺人還不認錯，而且態度差，無法原諒」，希望兩人獲得應有的懲罰，家長也負起應有的責任。

郭男有傷害、詐欺、恐嚇取財及性犯罪多項前科，案發前才剛離開少觀所，與林女常混跡宮廟，自稱與天道盟、華山會熟識，校內行徑囂張跋扈。