【重磅快評】徐巧芯討回「清白」 但公道誰來還？

立委徐巧芯擔任台北市議員期間，在臉書發表「超思進口的蛋可能致癌」、「政府謀財又害命」等文章，農業部民刑齊發，除依社維法送辦，還提回復名譽訴訟。結果社維法裁定不罰，民事也判決農業部敗訴，初步還了徐「清白」。但回頭看看綠營的操作，不僅刻意混淆黑白，而且毫不遮掩打壓言論自由，真正要請求回復名譽的恐怕是徐巧芯。

去年全台鬧蛋荒，政府大量進口雞蛋，超思公司遭踢爆是一人公司，資本額50萬元卻能標得上億元的雞蛋採購案。徐巧芯在臉書PO文，以「深夜的追查時間：『超思』進口的蛋可能致癌」為題，直指「超思進口雞蛋抽查檢出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm。氟甲磺氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮」，痛批這簡直又是一次政府謀財又害命的惡質作為！

徐巧芯的PO文惹怒農業部，除請警方依社維法移送法辦，還提民事訴訟，要求她撤除臉書貼文，並在三大報頭版、臉書置頂貼文刊登澄清啟事。

結果，社維法部分，年初地院認為徐巧芯貼文內容雖未必正確、或在科學上已有定論，但資料係來自醫師、主管機關、報章媒體等，並非是恣意發表不實資訊；徐巧芯發文之後，有醫師說明氟甲磺氯黴素對人體的影響，引起媒體報導，其言論並未衍生群眾恐慌心理，難認影響公共安寧，因此裁定不罰。

民事部分，台北地院今天判決農業部敗訴，判決理由尚未披露。但農業部常務次長杜文珍已回應，公眾人物關心是好事，政府本來就該被監督，然而事實陳述也應該要正確，因為徐貼文之後有更正內容，因此可以理解法院這次的判決；不過就自己的觀點而言，目前沒看到農業部還要繼續上訴的理由。

杜文珍說的沒錯，當初徐巧芯的PO文的確一度把「氟甲磺氯黴素」和「氯黴素」搞混了，但發現後隨即更正。有錯就改，本來是再正常不過的事，但綠營卻如獲至寶，大加撻代，綠委洪申翰還說，徐巧芯知道自己寫錯了，默默地把網路文章給改了，然而，徐不但沒道歉，還變本加厲做更多扭曲的質疑。

問題是，在徐巧芯的質疑之後，食藥署有出來說明，承認受理巴西雞蛋計75批，驗出不合格1批（檢出動物用藥氟甲磺氯黴素0.021 ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008 ppm），並強調該批不合格雞蛋已禁止進口。

食藥署副署長林金富受訪也強調，氟甲磺氯黴素准用動物身上，因為動物會生病，就用抗生素來治療，但蛋雞每天都要下蛋，國內的法規就規範得很嚴格，「因為用了藥就會跑到蛋裡面」，所以這其實是一個准用的抗生素，牛、豬、家禽都可以用，只是不准用在蛋雞上。

食藥署釐清了基本事實，其實就注定農業部在司法攻防戰會連吃敗戰。法院見解顯然認定，徐巧芯的PO文並非恣意發表不實資訊言論，即使內容雖然未必正確、或在科學上已有定論，但資料係來自醫師、主管機關、報章媒體等。更重要的是，徐巧芯搞混「氟甲磺氯黴素」和「氯黴素」藥名也隨即更正，展現求實的態度，自無散佈不實的犯意。

農業部常務次長杜文珍心裡清楚，才會說出目前沒看到農業部還要繼續上訴的理由，更印證當初農業部長陳吉仲一心附和綠委的意見，才決定對徐巧芯下重手；綠委無視徐巧芯已修改內容，仍抓著搞混藥名的小辮子不放大聲吵嚷，則只為護航民進黨政府。

事後看來，政府進口巴西蛋是事實，驗出氟甲磺氯黴素也是事實，連食藥署都說氟甲磺氯黴素不能用在蛋雞上，台灣事實查核中心也說，服用過量氟甲璜氯黴素可能導致大鼠睪丸萎縮、非惡性的間質細胞瘤發生率上升、血球降低。徐巧芯說謀財又害命，豈非無據？法院是還了徐巧芯清白，但事發之初，又是誰肆意毀人清白，年初社維法就裁定不罰，蔡政府民事訴訟卻不放手，又是什麼心態使然？徐巧芯討了清白，但公道誰來還？