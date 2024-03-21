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【重磅快評】徐巧芯討回「清白」 但公道誰來還？

聯合報／ 主筆室

立委徐巧芯擔任台北市議員期間，在臉書發表「超思進口的蛋可能致癌」、「政府謀財又害命」等文章，農業部民刑齊發，除依社維法送辦，還提回復名譽訴訟。結果社維法裁定不罰，民事也判決農業部敗訴，初步還了徐「清白」。但回頭看看綠營的操作，不僅刻意混淆黑白，而且毫不遮掩打壓言論自由，真正要請求回復名譽的恐怕是徐巧芯。

去年全台鬧蛋荒，政府大量進口雞蛋，超思公司遭踢爆是一人公司，資本額50萬元卻能標得上億元的雞蛋採購案。徐巧芯在臉書PO文，以「深夜的追查時間：『超思』進口的蛋可能致癌」為題，直指「超思進口雞蛋抽查檢出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm。氟甲磺氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮」，痛批這簡直又是一次政府謀財又害命的惡質作為！

徐巧芯的PO文惹怒農業部，除請警方依社維法移送法辦，還提民事訴訟，要求她撤除臉書貼文，並在三大報頭版、臉書置頂貼文刊登澄清啟事。

結果，社維法部分，年初地院認為徐巧芯貼文內容雖未必正確、或在科學上已有定論，但資料係來自醫師、主管機關、報章媒體等，並非是恣意發表不實資訊；徐巧芯發文之後，有醫師說明氟甲磺氯黴素對人體的影響，引起媒體報導，其言論並未衍生群眾恐慌心理，難認影響公共安寧，因此裁定不罰。 

民事部分，台北地院今天判決農業部敗訴，判決理由尚未披露。但農業部常務次長杜文珍已回應，公眾人物關心是好事，政府本來就該被監督，然而事實陳述也應該要正確，因為徐貼文之後有更正內容，因此可以理解法院這次的判決；不過就自己的觀點而言，目前沒看到農業部還要繼續上訴的理由。

杜文珍說的沒錯，當初徐巧芯的PO文的確一度把「氟甲磺氯黴素」和「氯黴素」搞混了，但發現後隨即更正。有錯就改，本來是再正常不過的事，但綠營卻如獲至寶，大加撻代，綠委洪申翰還說，徐巧芯知道自己寫錯了，默默地把網路文章給改了，然而，徐不但沒道歉，還變本加厲做更多扭曲的質疑。

問題是，在徐巧芯的質疑之後，食藥署有出來說明，承認受理巴西雞蛋計75批，驗出不合格1批（檢出動物用藥氟甲磺氯黴素0.021 ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008 ppm），並強調該批不合格雞蛋已禁止進口。

食藥署副署長林金富受訪也強調，氟甲磺氯黴素准用動物身上，因為動物會生病，就用抗生素來治療，但蛋雞每天都要下蛋，國內的法規就規範得很嚴格，「因為用了藥就會跑到蛋裡面」，所以這其實是一個准用的抗生素，牛、豬、家禽都可以用，只是不准用在蛋雞上。

食藥署釐清了基本事實，其實就注定農業部在司法攻防戰會連吃敗戰。法院見解顯然認定，徐巧芯的PO文並非恣意發表不實資訊言論，即使內容雖然未必正確、或在科學上已有定論，但資料係來自醫師、主管機關、報章媒體等。更重要的是，徐巧芯搞混「氟甲磺氯黴素」和「氯黴素」藥名也隨即更正，展現求實的態度，自無散佈不實的犯意。

農業部常務次長杜文珍心裡清楚，才會說出目前沒看到農業部還要繼續上訴的理由，更印證當初農業部長陳吉仲一心附和綠委的意見，才決定對徐巧芯下重手；綠委無視徐巧芯已修改內容，仍抓著搞混藥名的小辮子不放大聲吵嚷，則只為護航民進黨政府。

事後看來，政府進口巴西蛋是事實，驗出氟甲磺氯黴素也是事實，連食藥署都說氟甲磺氯黴素不能用在蛋雞上，台灣事實查核中心也說，服用過量氟甲璜氯黴素可能導致大鼠睪丸萎縮、非惡性的間質細胞瘤發生率上升、血球降低。徐巧芯說謀財又害命，豈非無據？法院是還了徐巧芯清白，但事發之初，又是誰肆意毀人清白，年初社維法就裁定不罰，蔡政府民事訴訟卻不放手，又是什麼心態使然？徐巧芯討了清白，但公道誰來還？         

         

國民黨立委徐巧芯去年於臉書貼文指超思公司進口的巴西蛋可能致癌，遭農業部提告，台北地院判決農業部敗訴，農業部常務次長杜文珍並表示，沒有要繼續上訴的理由。記者杜建重／攝影
國民黨立委徐巧芯去年於臉書貼文指超思公司進口的巴西蛋可能致癌，遭農業部提告，台北地院判決農業部敗訴，農業部常務次長杜文珍並表示，沒有要繼續上訴的理由。記者杜建重／攝影

徐巧芯 農業部 雞蛋

延伸閱讀

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羅致政爭議影音 立院委員會要求國安局兩周內說明傳散

提告徐巧芯指超思進口蛋恐致癌敗訴 農業部這樣說

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