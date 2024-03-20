1份郭台銘連署書400元 宜蘭知名連鎖超市涉案3人起訴

章姓男子去年聯繫宜蘭在地連鎖超商喜互惠生鮮部經理蔡姓男子，以1份400元的價碼收購鴻海集團創辦人郭台銘的總統連署書，蔡男再向其他員工傳遞消息，最後蒐集到315份連署書。檢方日前偵結，依違反總統選罷法起訴章男、蔡姓經理與陳姓女專員，另對3名涉案員工處以緩起訴。

起訴書指出，章男是新竹縣新埔鎮民代表會主席王增基的朋友，去年10月初，2人在新埔會面，王增基指示章男以每份400元的價格收購連署書，當場給他現金20萬元與500份空白連署書；章男當天和同為友人的蔡姓經理約在喜互惠總公司會客室，交予10萬元和250份連署書，隔週再給6萬元。

蔡姓經理將16萬元和空白連署書拿給陳姓專員，請她協助收購連署書，陳女向總公司生鮮部門的員工收購；人資經理張姓男子得知，又將消息告知相熟的喜互惠頭城分店長林姓男子、頭城分店食品副組長黃姓男子，黃男委託其他員工廣播呼叫各員工到辦公室，如此宣傳。

喜互惠頭城分店員工與家屬一一參與連署，張姓經理10月中旬到頭城分店收取37份連署書給陳姓專員，後者依約交付1萬4800元，分給參與連署的員工。陳姓專員匯集共315份連署書，交給蔡姓經理，蔡再於10月18日於總公司會客室交給章男，一併交還未花完的3萬4000元。

檢調得到情資，去年11月9日搜索喜互惠頭城店，10日拘提章男到案。檢方日前偵結，依違反總統副總統選罷法第87條第1項第2款，起訴章男、蔡姓經理、陳姓專員，依同罪名緩起訴張姓經理、林姓分店長與黃姓副組長；王增基則在去年就被新竹地檢署起訴。

喜互惠表示，員工涉案屬個人行為，也未從中牟利，公司開會討論決議不開除，以內部懲處方式處理。任主管職的蔡姓經理、張姓經理各記大過1支，張是主要擴散者，再處以降職，其餘4名涉案員工均記過1支；公司向參與連署的員工提出行政警告，並加強內部法令宣導。