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影／社工衛福部抗議 衛福部次長：中央、地方到團體都有責任

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導

兒虐事件社工遭上銬帶走，引發社工集體恐懼，全台5個社工工會今天赴衛福部抗議並遞交陳情書表達訴求。衛福部次長李麗芬今天在立法院表示，會針對工會提出訴求請社家署會同專家學者研議後回應，並表示此案中央、地方到團體都是有責任，部長也針對衛福部督導不周道歉。

5個工會團體連署發表聲明，指出衛福部說要提高訪視頻率，只是表演給社會大眾安心，並要求重新召開檢討會議，須納入基層實務代表、服務使用者等相關意見。李麗芬對此表示，要不要增加訪視次數會找專家學者一起討論，衛福部的立場不是所有的對象都要增加訪視，而是針對對象的屬性，以及相關的照顧時間去釐清，增加的訪視不一定是由社工或托育人員來做，也有可能是由醫師來訪視。

社工工會今天因兒虐事件赴衛福部抗議並遞交陳情書表達訴求，衛福部次長李麗芬今天表示，會針對工會提出訴求，會請社家署會同專家學者研議後回應，並表示此案中央、地方到團體都是有責任，部長也針對衛福部督導不周道歉。記者潘俊宏／攝影
社工工會今天因兒虐事件赴衛福部抗議並遞交陳情書表達訴求，衛福部次長李麗芬今天表示，會針對工會提出訴求，會請社家署會同專家學者研議後回應，並表示此案中央、地方到團體都是有責任，部長也針對衛福部督導不周道歉。記者潘俊宏／攝影
社工工會今天因兒虐事件赴衛福部抗議並遞交陳情書表達訴求，衛福部次長李麗芬今天表示，會針對工會提出訴求，會請社家署會同專家學者研議後回應，並表示此案中央、地方到團體都是有責任，部長也針對衛福部督導不周道歉。記者潘俊宏／攝影
社工工會今天因兒虐事件赴衛福部抗議並遞交陳情書表達訴求，衛福部次長李麗芬今天表示，會針對工會提出訴求，會請社家署會同專家學者研議後回應，並表示此案中央、地方到團體都是有責任，部長也針對衛福部督導不周道歉。記者潘俊宏／攝影

保母 社工 虐童 衛福部

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