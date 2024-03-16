「無期徒刑本質是終身監禁」 違憲判決大法官有異見

憲法法庭。圖／聯合報系資料照片 憲法法庭昨判決無期徒刑假釋再犯一律再關廿五年規定違憲，但大法官蔡宗珍、朱富美均認為，無期徒刑本質上是終身監禁，立法建置撤銷假釋殘刑為廿五年，已是限縮服刑期間，也沒有加重刑度，無違憲之虞，這樣的見解較符合人民法感情。

朱富美提出，無期徒刑是最嚴重的自由刑，雖可以假釋，但本質上為終身監禁，沒有執行期滿或殘刑可言，即使撤銷假釋，執行殘刑並沒有「加重」刑度，所以沒有侵害受刑人人身自由或基本權的問題，更沒有違反比例原則。

她認為，無期徒刑假釋滿廿年，即視為執行完畢，若撤銷假釋本應回復執行無期徒刑，並沒有過度剝奪人身自由，此次判決效力等同對所有無期徒刑撤銷假釋的受刑人宣告「減刑」，對社會安全體系的規畫與完整，衝擊巨大。

朱富美指出，大法官不是刑罰執行專家，但判決除宣告相關規定違憲，也未經司法、行政、矯正機關、專家學者參與，就具體提出修法要旨與建議，包括殘刑分類、減刑參考，實質介入立法之深，恐造成立法壓力，未來刑事執行出現不公平、不合理、極度怪異的現象，將不是意外。

蔡宗珍則認為，無期徒刑撤銷假釋殘刑規定廿年或廿五年，均是立法政策的考量，難認有違憲之處；又判決代替立法者設計過渡期修法，可能因缺乏充分配套機制，導致實務運作困難。

蔡宗珍指出，無期徒刑本質是無期限的終身監禁，沒有所謂殘刑問題，而法律建置了殘刑規定，讓無期徒刑受刑人撤銷假釋須再次入監時，有廿年或廿五年的期限，而不用終身監禁，已限縮受刑人的服刑期間。

大法官楊惠欽認為，判決給出修法過渡期間「層級化」的減刑參考，會造成無期徒刑受刑人假釋後「謹慎守法」滿廿年才算執行完畢，但再犯輕罪被撤銷假釋者，只要再入監服刑五或十年較短殘刑，就算執行完畢，兩者間產生不平衡感。