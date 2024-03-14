南投翁拿柴刀砍親戚涉殺人未遂 二審認是傷害改輕判

南投縣七旬李姓老翁在去年間前往親戚家討債，因親戚置之不理，李翁氣得拿農舍內的一把生鏽柴刀，朝親戚夫妻攻擊，造成二人受有頭部、肢體等傷勢，李翁被檢方依殺人未遂罪起訴，不過一審認定，李翁持刀攻擊頭部，屬重傷害未遂，判刑3年，二審今宣判，認未構成重傷害未遂，改依傷害罪，判刑1年6月。

判決指出，七旬李姓老翁去年3月30日前往李姓親戚家討債，因親戚不理會他索討債務的行為，李翁氣得當場拿農舍內一把生鏽柴刀理論，過程中造成李姓親戚及其簡姓妻子有頭、手撕裂傷、擦挫傷，股骨有骨折等傷勢，警方據報到場後，將李翁依殺人未遂等罪送辦。

一審審理時，李翁否認有殺人犯意，辯稱當時簡女在煮飯，他進農舍拿柴刀，用手把她甩開，有可能造成簡女撞到農舍旁的機車，不過警詢時，李翁有坦承，拿「刀柄」敲簡女的頭，另外攻擊李姓親戚部分，他則辯稱，是揮砍柴刀時「無意間揮中親戚的額頭」。

一審審理後認定，李翁持柴刀朝親戚二人的頭部攻擊，可以預見有相當鋒利程度的柴刀，會造成身體、健康重大難治或不治的傷勢，有重傷害的不確定故意，因此依兩次重傷害未遂罪，分判2年7月、2年9月徒刑，應執行3年。