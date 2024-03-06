高虹安出招！2助理偵訊時稱是依「小兔」指示照辦 下周要聲請函詢書證

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，今天勘驗共犯即高的前立委助理偵查光碟，高的前助理陳奐宇、陳昱愷對酬金、加班費要繳回表示是聽前行政主任、「小兔」黃惠玟的指示照辦，沒有討論空間，法官下周三將勘驗黃惠玟的光碟。

今天所勘驗的光碟，是高虹安的律師團整理出共犯供述「有利高虹安」的部分，律師團並聲明，下周會聲請向有關機關函詢書面證據為證據調查，但未透露機關名稱，換句話說，高虹安在勘驗程序獲准之後，要再出招。

高虹安本大幅度聲請勘驗黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、王郁文4名助理的光碟，法官限縮範圍裁准，今天針對陳奐宇、陳昱愷、王郁文部分勘驗；黃惠玟負責全部酬金、加班費的報支、請領、記帳，她的證述就貪汙案更形重要。

今天勘驗前，法官預先製作勘驗筆錄，請被告表示意見，花2小時勘驗21段光碟，審案效率不壞，不過，高虹安的律師王世華認為，檢方一度阻礙程序表示「要花3年勘驗」，應該道歉。

王郁文接受檢察官偵訊的光碟，法官准予勘驗一段，內容為檢察官依證據提醒王女助理的錢拿給高虹安私用王女知情，僅檢察官說的是「記帳」還是「知道」的發音辨識有些微爭議 。

陳奐宇以被告、證人接受訊問，表示每月7萬元薪資為具體所得，但會有浮動，實際上每月支領的不一樣，他應徵時高虹安還沒上任，應徵時沒有特別與高談到加班費。

陳奐宇解釋薪資會變化說，如辦公室人力少，個人工作量即增加，薪水應是盡量報到立法院許可的預算上限，實際領到的與繳成零用金的如何拆分，他不會參與。

陳奐宇說，他無法說明錢繳回是自願性質還是被動知悉，這一點沒有討論空間，他沒有試過不繳回，「就算繳回也不能主張債務不履行吧？」，更不可能討價還價，不然下年度不要再聘他不就好了？

陳奐宇說，繳回的錢供用辦公室零用，再由高虹安審核是否支出，而錢都是黃惠玟在管，他無法背書說黃惠玟是不是聽高虹安的指示做事。

依偵查光碟，2022年12月16日檢察官跟陳奐宇說要告訴他「殘忍」的事，指控陳透過他人配合浮報請款犯詐欺、偽造文書罪，問陳是否承認？陳不承認犯罪，辯說「繳錢與有無犯罪是兩回事」，因為錢確實入帳。

對檢察官偵訊零用金是高虹安私用或是公用？陳奐宇說應是「混合型」，還說自己不是純人頭的立委助理，檢察官則告訴陳奐宇說，黃惠玟曾表示「我那麼會溝通不就是最佳員工嗎？那我為什麼要走？」

高虹安也聲請勘驗陳昱愷的偵查光碟。光碟顯示，陳昱愷於檢調搜索前即到案，承認2020年7、11、12月總共退還3萬多元加班費；陳昱愷表示，誰可以動用零用金是黃惠玟、高虹安的事，他的領款私章拿給黃女保管，究竟可領多少加班費，黃女從來不會問他，他不知加班費如何計算，更不會期待加班費。

高虹安被控虛報、浮報助理酬金、加班費46萬30元，台北地檢署2023年8月14日依貪汙、偽造文書2罪起訴高虹安、陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷、王郁文5人，高虹安如一審判決有罪，將丟失新竹市長資格。