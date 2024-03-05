影／恆春大叔架「鳥仔踏」捕伯勞鳥 持刀拒捕逃亡屏檢建請從重量刑

紅尾伯勞鳥秋初秋過境屏東恆春半島，早年被居民視為「老天賞賜的禮物」，架設「鳥仔踏」陷阱獵捕食用，1987年列入野生保育類動物加強宣導和查緝後，至今仍未絕跡；保7總隊第8大隊去年9月在恆春鎮郊查獲張姓男子架設349枝「鳥仔踏」捕鳥，張持鐮刀拒捕並逃亡2個月，屏東地檢署今依違反野生動物保育法和妨害公務罪起訴，並以藐視公權力，建請法院從重量刑。

保7總隊第8大隊說，遠渡重洋遷移度冬的紅尾伯勞鳥，是台灣過境鳥類中數量龐大的一種，數量高達數十萬隻，身長約20公分，南台灣的恆春半島是最後休息站，喜歡棲息在平地和低矮山地上稀疏的樹林、灌木叢；早年物質缺乏年代，地方居民當成補充蛋白質的來源，架設「鳥仔踏」陷阱獵捕食用或販售，保育意識抬頭後，1987年列入野生保育類動物後，近年仍有零星獵捕行為。

警方調查，45歲張姓男子去年9月26日起，在屏東縣恆春鎮五里亭段10筆位處偏僻的國有和私人林地內，架設自行製作俗稱「鳥仔踏」的獵捕器具共349枝，用來獵捕伯勞鳥；警方據報27日晚上前往查緝，張持鐮刀與警方對峙，隨後跳入水潭逃逸，再逃往北部躲藏，11月底才被逮捕；警方扣得紅尾伯勞鳥死體4隻、藍磯鶇死體1隻和「鳥仔踏」349枝，並在住處扣得半成品36枝。張供稱是要自己食用，但警方研判有人訂購。