工程師沒保管好料件 離職遭前公司追討法院判他得賠錢

某無人機大廠的研發工程師前年9月自請離職，事後公司清點工程師負責保管的財物，發現有多顆電源供應器、電池芯遺失，害公司損失16萬8620元，轉向已離職的工程師追討，高雄地院審理後，認為工程師對於剩餘料件應有保管、交接義務，料件損失應算在他頭上，判賠16萬8620元。

判決指出，該名工程師從2016年2月起在該間大廠任職，2021年間，該公司取得公路總局標案，要為公路局打造2輛地圖測繪車，該項專案由該工程師負責。

依合約，廠商需無條件更換耗材及1年保固，因此多採購設備供電及後續維修及保固料件；2022年7月間，該名工程師提出離職，主管簽核後，要他先完成標案，並完成財產及專案交接再離職。

公司主張，工程師離職前，未完成料件交接，副理倉促清點料件，發現專案採購的多顆電源供應器、電池芯遺失，違反「離職作業管理辦法」規定，清點後，遺失料件總值共16萬8620元，提告要求工程師賠償。

高雄地方法院審理時，挨告的工程師反駁，稱料件雖然是他請購，但他並非保管人，零件都放在廠區，其他單位也可以使用，他當時交接的消耗性物品，都是現況點交，不應要求他賠償。

法官傳訊公司主管，依據主管證詞，認為專案採購的料件既然是工程師負責請購，理應由他負起保管義務，因此料件使用狀況僅離職工程師了解，依誠信原則，負有向主管報告使用狀況及離職就剩餘料件交接義務。