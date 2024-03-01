不願賠客人3.2萬！紋眉師偽造死亡證明「裝死」賴帳 判兩月易科罰金要6萬

從事紋繡美睫工作的陳姓女子與客人發生消費糾紛，約定賠償3萬2000元，陳女不想賠，偽造自己死亡的證明書賴帳被起訴，台北地院審理，依行使偽造私文書罪判陳女有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。

32歲陳姓女子與客人因頭髮紋繡的消費發生糾紛，雙方約定賠錢即了事，條件是陳女每月應賠對方4000元8個月賠完3萬2000元，陳女雖承諾，但並不想賠。

2023年3月25日，客戶以臉書私訊提醒陳女月底到了該付錢了，陳女3月27日在台北火車站工作室自網路下載空白死亡證明書、「佛教慈濟財團法人台北慈濟醫院」的樣章，再冒用鄭姓醫師、慈濟醫院名義偽造自己已死的證明書。

假的死亡證明書備妥之後，陳女冒充自己的親人以臉書私訊傳送給客戶，表示自己已經死亡。

陳女在臉書的私訊寫「她人已在前天車禍去世，我們將不負責他的債務，我們家人都在處理她的身後事，還請您體諒，謝謝」，即以此詐術免除應賠償錢，客戶心生懷疑後，向警方報案，檢察官將陳女提起公訴，陳女向法官認罪。