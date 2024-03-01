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康建生技4死命案...因死刑存廢釋憲中 凶手李鴻淵「暫時」逃死定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

南投縣男子李鴻淵前年持槍闖入前東家康建生技公司，行刑式槍殺「牛樟芝之父」負責人賴敏男等人，賴身受重傷撿回一命，但賴的胞弟、女兒、員工等4人身亡，最高法院依1個殺人、槍砲等罪先行判李無期徒刑定讞；至於3個殺人罪判死刑部分，將待憲法法庭判決死刑違憲與否，再行審結判決。

李鴻淵被最高法院判決確定部分，包括2個非法持有非制式手槍罪各判刑6年、8年，剝奪他人行動自由罪判刑1年，槍殺賴敏男則依殺人未遂罪判刑13年，槍殺賴的胞弟依殺人罪判處無期徒刑；另外，李犯攜帶兇器竊盜罪二審判7月徒刑，不得上訴第三審而確定。

憲法法庭4月23日對死刑條文違憲與否行言詞辯論，直球對決死刑存廢議題，並將在3個月內宣示判決，此判決一出，除影響現今37名死囚之外，也將直接影響最高法院是否撤銷李鴻淵3個死刑。

李鴻淵2013年曾任職康建生技公司，認為被前雇主、同事等人欺負，且他因失業、與妻子失和而心情不佳，2022年7月14日持3把槍闖入公司工寮，先用手銬控制賴的胞弟、劉姓課長，先槍殺賴的胞弟，見劉掙扎想逃，再開槍射殺。

李鴻淵事後騎車到公司，先將廠長等人關進廁所，再尾隨賴的女兒進入辦公室，李抵住賴女前額開槍，一旁的張姓女會計也被槍擊，兩人當場死亡；賴敏男聽到槍聲，目睹李殺害張女，轉身逃跑時連中兩槍倒地，李誤以為賴死亡，騎車逃逸，藏匿於台中友人的養生會館，隔天遭逮。

南投地方法院一審依殺人罪判李1個無期徒刑、3個死刑，槍擊賴敏男重傷部分判刑13年、持有改造手槍分判6年、8年徒刑，併科罰金35萬元，合併應執行死刑、褫奪公權終身。

案件上訴，台中高分院二審認為李以「行刑式手法」殺人、手段凶殘，已達聯合國兩公約「情節最重大之罪」，仍判處死刑、褫奪公權終身、併科罰金35萬元。

康健生技槍殺4死案凶嫌李鴻淵（中）。圖／聯合報系資料照片
康健生技槍殺4死案凶嫌李鴻淵（中）。圖／聯合報系資料照片
康健生技槍殺4死案凶嫌李鴻淵。本報記者／翻攝
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李鴻淵 死刑 殺人

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