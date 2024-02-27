侵害53電視頻道著作權 安博盒子負責人判4年賠1.3億

號稱一次購買、終身看免錢的知名網路電視盒「安博盒子」，因涉嫌盜取多達18家電視台共53個頻道訊號，供購買安博盒子的民眾免費觀看，嚴重侵害電視台著作權，新北地方法院今依違反著作權法共同意圖銷售而擅自以重製方法侵害他人著作財產權罪，判處台灣安博負責人黃博詮4年徒刑，台灣安博科處罰金100萬元；另上述頻道提起附帶民事求償，合議庭判決每頻道250萬元，黃男與台灣安博須連帶賠償1億3250萬元。

前年東京奧運期間，藝人「黑人」陳建州經常在IG上為台灣選手加油，卻被網友揪出他疑似用安博盒子違法觀看愛爾達體育台賽事轉播，並立刻引發熱議，陳建州隨即撤照辯稱該照片是「朋友群組傳的截圖」，不料仍被眼尖網友比對出，他妻子范瑋琪所PO的照片也曾出現極為相似的白色電視盒，指控陳建州說謊，不久陳建州便改口道歉，坦承自己「錯誤使用奧運非授權畫面」。

檢警起訴指出，安博盒子以消費者花費3千餘多元購買電視盒後，稍加安裝特定APP應用程式，即可終身免費收看國內外各大頻道節目，遠比長期租用第四台划算，但其內容均為非法盜用的電視頻道訊號。近年檢警不斷一抓再抓，但安博盒子皆以改版做為因應，繼續在市面上販售，從未合法取得授權。

檢警調查，台灣安博負責人黃博詮向不知情的人頭取得愛爾達等電視頻道的會員帳號、密碼，接著與對岸盜版業者合作，向台灣2家資訊公司租用伺服器，透過合法付費的會員帳號，將頻道訊號藉由解碼器轉換成網路封包，在通過上述租來的伺服器，供購買安博盒子的民眾免費觀看。