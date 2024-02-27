快訊

澎湖花200萬設計彩繪牆…竟出自大陸免費圖庫 議員氣炸：看完笑死人

Karina男友李宰旭是誰？「玄彬接班人」出道5年成韓劇黑馬 老成臉但真實性格很反差

巨人軍來台／巨人推強投有誠意！ 戶鄉戰兄弟、菅野對桃猿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

凌晨基隆市區飆112公里 不服被罰辯沒看到測速告示牌

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

詹姓男子凌晨在基隆市仁一路被警方測到時速112公里，收到超速61公里罰單。詹男不服處分提告，法官審理後認定監理單位裁處無誤駁回，詹男仍不服上訴。圖／翻攝自GoogleMap
詹姓男子凌晨在基隆市仁一路被警方測到時速112公里，收到超速61公里罰單。詹男不服處分提告，法官審理後認定監理單位裁處無誤駁回，詹男仍不服上訴。圖／翻攝自GoogleMap

詹姓男子凌晨在基隆市區道路開車，時速飆破100，達112公里，收到超速62公里紅單，裁罰8000元、吊扣牌照6個月。詹男質疑取締方式有瑕疵，不服處分並提告。法官審理後認定監理單位裁處無誤，駁回告訴，詹男仍表不服上訴。

詹男去年3月10日凌晨1點多開車沿基隆市仁一路行駛，經過台電基隆區營業處前方路段時，警方以雷達測速儀測得行車時速112公里，當地最高速限為每小時50公里。

基隆警一分局員警填製違反道路交通管理事件通知單，舉發駕駛人也是車主的劉男兩項違規。監理單位認劉違反「行車速度超過規定之最高時速逾60公里以上至80公里以內」之違規行為，裁罰8000元、記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習；另依違反「行車速度超過規定之最高時速60公里」違規行為，裁處車主吊扣汽車牌照6個月。

詹男對兩件處分都不服氣，提起行政訴訟，由台北高等行政法院地方行政訴訟庭審理。詹男主張雷達測速儀器未依道交條例規定，在取締地點上游100至300公尺內明確標示，監理單位提出的告示牌設置照片，也無從證明確有實際依規定設置，舉發自屬違法，聲明撤銷原處分。

監理機關答辯，詹男在時速最高50公里路段，經移動式科學儀器測得時速112公里，超過速限62公里。警方舉發採證照片，詹男的車位在正中央，屬發射範圍，警方也有依法樹立明顯「警52」及速限標示牌告知駕駛人，裁處無誤，聲明駁回告訴。

法官指出，警方執法儀器有財團法人工業技術研究院雷達測速儀器檢定合格證書，再加上相關事證，堪認詹男在限速50公里路段，確有超速60公里以上至80公里以內違規行為，舉發及處分都無違誤。

法官說，現行法規要求在一般道路以雷達測速儀測速時，應於100公尺至300公尺間設置「警52」測速告示牌，用以提醒用路人前方路段有測速取締執法，應依規定速限行駛。依舉發機關檢附違規地點及測速取締標誌距離圖，可見在取締地點上游145.22公尺設有限速50及測速取締標誌牌面，圖樣清晰可辨，足已能提醒用路人前方路段有測速取締執法，應依規定速限行駛，駁回告訴。

基隆 測速 速限

延伸閱讀

彰化3姊弟被撞飛路口 警方加強執法共取締16件超速違規

彰化伸港3姊弟車禍 駕駛人無照、路口也未減速

台中台8線這路段重點取締 一晚開罰近4萬元還逮到酒駕

彰化3姊弟過斑馬線遭無照老翁撞傷 姊妹昏迷指數3情況不樂觀

相關新聞

逆轉！批蘇嘉全到印尼謀私利 王育敏羅智強4人二審全部免賠

立委王育敏、羅智強、游淑慧、文傳會副主委黃子哲4年前開記者會指控時任總統府秘書長蘇嘉全、前立委蘇震清私下帶國營事業高層赴...

誹謗張淑娟蔣孝嚴滾床單 「消息來源」作證：周玉蔻沒問我

媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟與國民黨前秘書長蔣孝嚴「滾床單」被訴，周辯消息來源是台北市「玖尹」餐廳的...

首件「法官關說法官」枉法裁判案 前審判長高明哲二審再獲無罪

最高法院前法官蕭仰歸為被控肇事逃逸的兒子蕭賢綸關說司法，蕭賢綸二審逆轉判無罪，承審案件的審判長、台灣高等法院前法官高明哲...

85歲老船長服刑病亡 家屬將提國賠

四維航運公司所屬、巴拿馬註冊的「順維輪」前船長端木惟鍇，二○○三年因一起偷渡客溺斃案被巴拿馬判刑，經營救返國，七十九歲入...

巴拿馬監獄引渡返台第一人 因他正式簽訂條約...85歲老船長病逝

四維航運公司所屬、巴拿馬註冊的「順維輪」前船長端木惟鍇，2003年因一起偷渡客溺斃案被巴拿馬判刑，經營救返國，79歲在台...

行李塞14塊海洛因磚值2千萬 馬國男首度來台玩就被判16年

馬來西亞籍20歲男子YUEN WEI LIANG日前假借觀光名義來台，卻在行李中以禮盒包裝夾藏重達4.9公斤、市價至少2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。