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周玉蔻烏龍爆料蔣孝嚴緋聞案 害民視和董事長挨罰25萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

媒體人周玉蔻前年主持節目「辣新聞152」節目時，直指「中國小姐」張淑娟涉入蔣孝嚴緋聞案，揭露張的肖像、職業等個人隱私，國家通訊傳播委員會（NCC）依廣播電視法、違反個人資料保護法裁罰民視20萬元、民事董事長王明玉5萬元，民視、王女提行政訴訟抗罰，均被台北高等行政法院駁回，可上訴。

王明玉身為民視代表人，而民視製播的「辣新聞152」節目2022年9月22日揭露張淑娟的個資，NCC認為節目未經張淑娟同意揭露隱私，與公共利益無關，依違反個資法裁罰王女5萬元；另依違反廣電法、個資法裁罰民視20萬元，民視、王女分別提行政訴訟救濟。

民視、王明玉提告主張，NCC諮詢會議遴選和召開程序有瑕疵，且節目內容是源自於台北市長蔣萬安、父親蔣孝嚴都是國內政壇知名人士，相關私領域行為會影響民眾判斷品德與誠信的參考，故節目內容與公共利益有關。

再者，張淑娟曾獲選為中國小姐並接受採訪，前夫也是連勝文連襟林靖倫的哥哥，曾有媒體將家族關係製作圖表，可知節目討論內容已是公開資訊，又與公共利益相關，未違反個資法。

民視也認為，NCC處分認定公布張淑娟姓名而形成媒體公審，傷害社會道德、倫理觀念或正面價值，但即使節目播出內容有誤，影響的人頂多為張女，並沒有損及公眾利益，而張女個人利益如受影響，可向發表言論者主張侵害名譽權訴訟，屬於私權糾紛，與廣電法無關。

北高行認為，隱私權是個人基本權利，私生活領域得以自主控制及免受他人侵擾權利應受保障，現今電視媒體利用資訊科技傳播方式，影響力強大，稍有偏差，被報導者就有受難以彌補傷害之虞，如涉及個資或隱私，傳播應特別慎重。

北高行指出，節目主持人周玉蔻與來賓蔡玉真對張淑娟涉違反個資法，已經台北地檢署起訴，又節目播送張淑娟的婚姻、職業、背景經歷、私領域生活，與前夫及姻親等個人資訊，並非增進公共利益，不屬於個資法免責範疇。

周玉蔻前年烏龍爆料張淑娟（圖）是「晶華緋聞案」女主角。圖／報系資料照
周玉蔻前年烏龍爆料張淑娟（圖）是「晶華緋聞案」女主角。圖／報系資料照
周玉蔻（圖）前年烏龍爆料張淑娟是「晶華緋聞案」女主角。圖／報系資料照
周玉蔻（圖）前年烏龍爆料張淑娟是「晶華緋聞案」女主角。圖／報系資料照

個資 張淑娟 民視

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