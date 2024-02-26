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高爾夫球場違約找外包商替果嶺換草 美麗華確定要賠600萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

曾風光舉辦台灣裙襬搖搖LPGA國際高爾夫球賽事的美麗華球場，因大量解雇美麗華公司暨子公司企業工會幹部，2018年工會發動罷工，事後雙方簽訂「反外包」協議，明定資方雇用外包人力前要與工會協商，但公司仍逕自進用外包人員換草、改善排水等，被工會提告給付600萬元違約金，最高法院全額判准，全案確定。

經營美麗華球場的美麗華開發公司兩度大量解雇工會幹部，引發工會在2018年發動一次12天罷工，2021年二度罷工；2018年罷工後，雙方經勞資勞資爭議調解會議簽訂團體協約，明定資方雇用外包人力前要與工會協商，資方違反協約須給付600萬元違約金。

工會提告主張，美麗華開發公司在沒有季節性或舉辦賽事等有特別人力需求的情況下，2020年3月17日進用外包工程人員改善沙坑排水、調整沙量，而公司只有在前一日以訊息告知外包廠商即將進場，且允諾協商更是不了了之。

工會指出，公司也未經協商逕自讓外包人員於2020年4月6日、5月初進場替果嶺換草，經勞動部不當勞裁決定確認，公司故意違約，而外包廠商進場施作，是打壓工會的不當勞動行為，請求公司給付600萬元違約金。

美麗華公司反駁，勞資調解簽訂協議的並非團體協約，且公司簽署協議後，沒有資遣廠務人員，反而依法發放薪資、調高薪資，更錄讓雇用新的場務人員，沒有以外包人員取代的狀況，並無違約情形。

公司指出，球場原定2020年10月舉辦LPGA大獎賽，為符合國際比賽需求，有更新果嶺、保養沙坑的必要，且球場範圍廣大，不是既有人力在法定工時內可完成的，再者工會代表知悉果嶺擴大工程屬於額外工程，已向公司反映人力無法負荷，應循舊例由外包公司協助，公司並無違約情形。

一、二審均認定美麗華公司2020年3月至6月間委請外包廠商施作的工程，有部分是球場既有人力原工作範圍的項目，顯然屬於協議中「與既有場務人員工作內容有重疊性質」，依照協議不得隨意使用外包，但公司進用外包廠商，且未與工會協商，已違反協議約定，應給付600萬違約金；案件上訴，最高法院認為判決沒有違背法令之處，駁回上訴，全案確定。

經營美麗華高爾夫球場的美麗華開發公司找外包人員換草、改善排水等，被企業工會提告給付600萬元違約金，最高法院全額判准確定。圖為美麗華工會2018年罷工。圖／聯合報系資料照片
經營美麗華高爾夫球場的美麗華開發公司找外包人員換草、改善排水等，被企業工會提告給付600萬元違約金，最高法院全額判准確定。圖為美麗華工會2018年罷工。圖／聯合報系資料照片

人力 勞資 罷工

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