獨／85歲老船長監獄送醫不治 家屬怨保外就醫待遇不如阿扁和女藝人

曾因2003年一起偷渡客溺斃案，而在巴拿馬被判刑入獄的四維航運公司所屬、巴拿馬註冊的「順維輪」船長端木惟鍇，後來雖經國內營救，2008年69歲時獲遣送返台，但又在2018年突然再被法院通知入獄執行剩餘刑期。上個月24日他因病由台北監獄送醫，本月23日以85歲高齡在醫院去世。

端木惟鍇海軍官校50年班畢業，海軍上校退役後曾在多家航運公司擔任船長，他為自己涉及一起偷渡客溺斃案而被巴拿馬判刑19年喊冤。原以為回台後會獲得公平審判。但他的家人認為，端木惟鍇終其一生未獲公平審理，甚至連年事已高，要申請保外就醫都不可得；不僅國家對他不公，且保外就醫也毫無標準可言。

端木惟鍇的兒子端木龍飛說，他的父親獲營救返台後，法院原未再追究，平安無事的過了10年，未料後來卻突然被通知執行，以79歲高齡入獄。原本前年2022年底，刑期已過2分之1可申請假釋申請，但提報後始終未獲核准，原因竟是「未實質補償被害人」。

去年，他父親因年紀大，身體虛弱又氣喘，兩度急診入院，他們為其申請保外就醫不被准許，後來上個月24日再度由獄方送醫，當時已重度昏迷。住院幾天後，獄方見他父親生命垂危，最後才打電話通知說他父親可以辦理保外就醫，令他們家屬在醫院裡相對無語，也才替他辦了交保程序。雖然病情一度好轉，但最終23日仍在醫院中去世。

端木龍飛說，令他不平的是，他父親去年兩度急診送醫時，已是個84歲、垂垂老矣且重病在身的老人，何以前總統陳水扁、陳姓女藝人可保外就醫，阿扁還到處演講、主持，趴趴走，他父親命在旦夕卻不行。尤其，去年兩度急診後，監獄為何寧可將其父送回監獄的病舍而不讓其交保？他說，他父親有家屬可以照顧，並非無依之人，何苦一定要將他關在監獄裡？

他說，保外就醫應該有個讓社會服氣的標準，而不是視某人的身份就可以有不同的待遇。對於父親的死，家屬們十分傷心，也不了解台灣保外就醫的標準何在？

端木龍飛說，另則是，他父親當年被引度回台後，為何過了10年才又突然接到法院傳喚，接著就去入監。而且刑期還是依照巴拿馬所判的刑期？要是國外有冤判，難道國人回國之後，一樣不能得到公平的審判嗎？

據了解，2003年3月28日，端木惟鍇指揮順維輪經加勒比海駛近美國德州休士頓港。清晨5時距港口8海里清查船艙時，突然冒出5名多明尼加偷渡客。領港人員登船前，船員怕船上有偷渡客會被罰遭扣薪、罰款，臨時以木板就地釘成兩張木筏，將5人分成兩批放到海上。