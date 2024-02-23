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屏議長周典論起訴 再押3個月

聯合報／ 記者劉星君潘欣中／屏東報導

國民黨籍屏東縣議長周典論（右）去年涉總統大選時為鴻海創辦人郭台銘收購連署書，檢方依總統選舉罷免法提起公訴，昨移審屏東地院，法官認為，周典論否認犯行，前後供述不一，有勾串、滅證之虞，裁定繼續收押禁見3個月。圖／報系資料照
國民黨籍屏東縣議長周典論（右）去年涉總統大選時為鴻海創辦人郭台銘收購連署書，檢方依總統選舉罷免法提起公訴，昨移審屏東地院，法官認為，周典論否認犯行，前後供述不一，有勾串、滅證之虞，裁定繼續收押禁見3個月。圖／報系資料照
鴻海創辦人郭台銘去年爭取獨立參選總統，屏東地檢署查出議長周典論涉出資500萬元交付潮州鎮長周品全、鎮長司機陳男，以每份連署書500元對價，像「老鼠會方式」拉人連署，蒐集連署書，屏檢依違反總統選舉罷免法起訴周典論，但周否認犯行、難認悔悟，建議法院從重量刑，周典論昨移審，法官認定他供詞前後反覆，且有串滅證等之虞，裁定續押禁見3個月。

屏縣議長周典論昨移審，他家人及副議長盧文瑞到場旁聽，法官問周典論給周品全的500萬作何用途？他指是工作費，不是行賄，他再三跟周品全強調，工作人員拉民眾來連署，每10份連署書給5000元工作費，但參與連署的人不能拿到錢，因為這樣是違法，「我也不知道為什麼會發生這樣事情」。

法官續問，500萬與郭台銘有沒有關係？周說，500萬是他自己的錢，和郭台銘無關，也未拿郭台銘好處。審後，法官認定周典論前後供詞反覆，為恐串滅證，再押3個月，鎮長周品全等4人緩起訴處分，分別向公庫支付50萬到10萬元。

「法官羈押3個月要給理由」，周典論二女兒屏東市長周佳琪昨說，很多人希望議長趕快出來為民服務，縣政工作需議長協助統籌，盼議長早點釋放。

副議長盧文瑞相信議長周典論會勇敢面對，屏東縣長周春米對議長未能順利交保返家，深感遺憾。她不清楚案件的偵辦起訴，無從置喙，後續議事運作，則尊重議會。

周佳琪 周典論 周春米 連署書 郭台銘

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