郭台銘連署案 周典論：500萬元是工作費、與郭台銘無關

鴻海創辦人郭台銘去年爭取獨立參選總統，屏東地檢署查出，議長周典論拿出500萬交付給潮州鎮長周品全、鎮長秘書陳男，以每份連署書500元對價，搜集連署書，「像老鼠會方式拉人連署」，屏檢依違反總統選舉罷免法起訴周典論，建議法院從重量刑。法院今開移審庭，周典論說，500萬元是工作費與郭台銘無關。

今下午移審法院公開審理，下午4點半開到傍晚6點；法官問周典論給周品全500萬元用途，周典論說，500萬元是連署工作費用，不是行賄費用，他有再三跟周品全強調，是用來推動連署費用，要給拉民眾來參與連署的人，以每10份連署書5千元工作費，參與連署的人不能拿到錢，因為這樣行為是違法，「我也不知道為什麼會發生這樣事情」。

法官問周典論，為什麼工作費不是用日薪或月薪？周典論說，因為當時連署時間很短，周品全有能力找到幹部，若以人數來計算，會讓拉的人有動力去找人，不是獎金，是工作費，500萬是流到拉人的手中，不是給來連署的人。

法官問周典論，五百萬元與郭台銘有沒有關係？周典論說，「 500萬元是我自己的錢，和郭台銘沒有關係」，他也沒有拿郭台銘好處；法官問周典論，為什麼周品全與陳男會聽你的話做事情？周典論說，周品全在選舉和處理情能力好，才會請他幫忙連署，也沒有對兩人施壓。

法官問周典論，為什麼一開始沒有說出500萬給周品全，現在又說這是工作費，要相信哪一個說詞？周典論說，他當初不說是因為怕被當成賄選的錢，要以他今天論述為主， 500萬元是工作費。

對於家中監視器遭格式化，有湮滅串證之虞。周典論說，家中有裝監視器，但他不知道詳細位置，但是監視器常常維修，監視器是弟媳在處理。

檢方認為，周典論否認，未如實供出資金來源，且身為議長，對證人周品全等人有實質影響力，類似上司與下屬，避免其企圖影響，或施以種壓力或報復，導致證人改變供述內容，影響審判進行。且周典論將監視系統格式化，顯見心思縝密，且供述不斷變化，今又辯稱是工作費，和證人說法大相逕庭，認為有羈押禁見必要。

周典論辯護律師則說，周典論是給工作費，事情發展已經被扭曲。公職人員選罷法對於沒有登記候選人是沒有刑罰。總統選舉罷免法有規定，予以尊重，但是否符合社會公益。周典論的供述，僅在調查局、檢方訊問沒有說出500萬元，但羈押期間檢調訊問8次，都強調500萬元是工作費，沒有一變再變。