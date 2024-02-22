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控「民進黨開的槍」挨告 館長今出庭批政府：讓人民不能講話

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

館長陳之漢。圖／聯合報系資料照片
館長陳之漢。圖／聯合報系資料照片
網紅「館長」陳之漢2020年8月遭槍擊，他去年指控，當時就是民進黨開的槍，遭民進黨、徐國勇提告涉嫌妨害名譽。台北地檢署今天上午傳喚陳之漢出庭。陳之漢表示，對方律師說，他說「削」字涉嫌誹謗。

去年8月間，陳之漢直播時稱，2020年8月他遭槍擊並認定是民進黨開的槍，但他沒有證據，並點名民進黨前立委陳明文、余天等人，稱搜尋關鍵字就可了解案情。

民進黨則表示，大選律師團已完成蒐證，決定提告妨害名譽罪嫌。

北檢今天上午傳喚陳之漢開庭。陳之漢表示，他因懷疑是槍擊案是由民進黨開槍、指控徐國勇當內政部時不知「削」了多少錢等而挨告。對方律師認為，館長說的「削」字是誹謗。

館長認為，這是他替人民講話、批評政府的代價，電視台的政論節目經常罵他，他也沒有提告，沒想到政府竟拿稅金來告人民，讓人民不能講話。

提告 民進黨 陳之漢

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