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強制猥褻鍾沛君不認罪 陳布朗：朱學恒事後協議「手在發抖」

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

名嘴朱學恒被控2022年8月在一場餐會後強吻台北市議員鍾沛君，涉強制猥褻罪，台北地院今天傳喚鍾女新婚夫婿陳布朗作證；陳作證前表示，關於朱學恒為何事後否認犯罪感到不解，另批朱無恥，還說與朱協議時，朱的手在發抖。

法官今天共傳喚陳布朗、媒體人樊啟明、餐廳陳姓女服務員3人作證，採隔離審問方式確認事實，陳布朗在案發後與朱學恒多次過招，證詞關鍵。

陳布朗在法庭外表示，案發後他曾約朱學恒在律師事務所會談，會談時與朱協商協議書的內容，他有注意到朱學恒的手在發抖；陳說，第2天他收到朱學恒的手寫的協議書時，朱將關鍵的內容修改，讓他感覺錯愕。

樊啓明在庭外表示，鍾沛君曾假他人名義問他如果遭性騷擾應如何處置，當時他並不知道鍾女說的是誰；樊說，鍾沛君本來無意提告，只要求朱寫協議書認錯即可，沒想到朱事後上節目大談metoo話題，鍾女決定提告。

朱學恒被控2022年8月6日晚間6時許，主動邀約鍾沛君、陳菁徽等人在台北市大安區安和路某餐廳包廂餐敘，晚間9時，陳菁徽和丈夫先離去，包廂內只剩朱學恒、鍾沛君2人。

朱學恒從座位起身走向鍾女，以雙手壓住鍾女的肩膀，強押固定在牆壁，使鍾女無法挪動，強行親吻鍾女嘴唇數秒，鍾女轉頭閃避；後來，朱回到座位後，見鍾女坐在原地，又走向鍾女，以一手壓住女方肩膀，一手拉住、摟抱手臂方式，再度強吻鍾沛君的嘴唇，二度強制猥褻得逞。

朱學恒今天被台北地院傳喚。圖／聯合報系資料照片
朱學恒今天被台北地院傳喚。圖／聯合報系資料照片
陳布朗(左)今天與鍾沛君前往台北地院出庭。圖／聯合報系資料照片
陳布朗(左)今天與鍾沛君前往台北地院出庭。圖／聯合報系資料照片
陳布朗今天出庭指控朱學恒強制猥褻鍾沛君。記者王聖藜／攝影
陳布朗今天出庭指控朱學恒強制猥褻鍾沛君。記者王聖藜／攝影

朱學恒 鍾沛君 餐廳

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