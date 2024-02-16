鍾沛君、陳布朗「手牽手」出庭 法庭指控朱學恒強制猥褻
名嘴朱學恒被控酒後強吻台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪起訴，台北地院今天傳喚鍾女新婚夫婿陳布朗出庭作證。鍾沛君稍早在臉書發文稱「這次我們一家三口並肩作戰」，果然準時與陳布朗牽手現身法院，正接受檢辯詰問。
陳布朗是鍾沛君的「友性證人」，預計陳的證詞將不利於朱學恒的答辯，合議庭今天還傳喚樊姓媒體人、朱犯案現場餐廳的陳姓服務生2人作證，國民黨立委陳菁徽則訂下周一出庭為本案作證。
鍾沛君開庭前在臉書吐露心聲說「今天先生要為我上戰場，再次正面對上朱學恒，這次我們一家三口並肩作戰」。
鍾沛君在臉書表示，當朋友媽媽當眾用「那個『被強吻』議員的先生」稱呼他，當網路上各種惡毒評論、悖於事實的政治陰謀論四起，沒有先生冷靜而堅定的守護，她無法在法庭上一次次把事情說清，「天亮後，又要再度開庭，這次，我們一家三口，並肩作戰」。
依檢方起訴資料，朱學恒被控2022年8月6日晚間6時許，主動邀約鍾沛君、陳菁徽等人在台北市大安區安和路某餐廳包廂餐敘，晚間9時，陳菁徽和丈夫先離去，包廂內只剩朱學恒、鍾沛君2人。
朱學恒從座位起身走向鍾女，以雙手壓住鍾女的肩膀，強押固定在牆壁，使鍾女無法挪動，強行親吻鍾女嘴唇數秒，鍾女轉頭閃避；後來，朱回到座位後，見鍾女坐在原地，又走向鍾女，以一手壓住女方肩膀，一手拉住、摟抱手臂方式，再度強吻鍾沛君的嘴唇，二度強制猥褻得逞。
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