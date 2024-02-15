朱學恒強制猥褻案密集審 明傳喚鍾沛君夫婿陳布朗作證

名嘴朱學恒被控酒後強吻台北市議員鍾沛君，朱否認犯罪，依強制猥褻罪起訴。台北地院密集開庭，明天上午9時30分傳喚鍾沛君新婚夫婿陳布朗出庭作證，預計陳布朗的證詞可能不利於朱學恒的無罪辯護。

事實上，合議庭依檢方提出聲請，明天另傳喚樊姓媒體人、朱犯案現場餐廳的陳姓服務生作證，至於原本在審理計畫中排訂的「重量級證人」、國民黨立委陳菁徽，原則上訂下周一傳喚作證。

鍾沛君在上月12日出庭與朱學恒法庭對決，對於朱學恒侵犯她性自主權於臉書表明心跡，表示已於2023年12月8日對朱學恒提起刑事附帶民事求償訴訟，未來如獲賠，將捐作女性法律扶助的公益金。

依檢方起訴資料，朱學恒被控2022年8月6日晚間6時許，主動邀約鍾沛君、陳菁徽等人在台北市大安區安和路某餐廳包廂餐敘，晚間9時，陳菁徽和丈夫先離去，包廂內只剩朱學恒、鍾沛君2人。