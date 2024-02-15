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朱學恒強制猥褻案密集審 明傳喚鍾沛君夫婿陳布朗作證

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

名嘴朱學恒被控酒後強吻台北市議員鍾沛君，朱否認犯罪，依強制猥褻罪起訴。台北地院密集開庭，明天上午9時30分傳喚鍾沛君新婚夫婿陳布朗出庭作證，預計陳布朗的證詞可能不利於朱學恒的無罪辯護。

事實上，合議庭依檢方提出聲請，明天另傳喚樊姓媒體人、朱犯案現場餐廳的陳姓服務生作證，至於原本在審理計畫中排訂的「重量級證人」、國民黨立委陳菁徽，原則上訂下周一傳喚作證。

鍾沛君在上月12日出庭與朱學恒法庭對決，對於朱學恒侵犯她性自主權於臉書表明心跡，表示已於2023年12月8日對朱學恒提起刑事附帶民事求償訴訟，未來如獲賠，將捐作女性法律扶助的公益金。

依檢方起訴資料，朱學恒被控2022年8月6日晚間6時許，主動邀約鍾沛君、陳菁徽等人在台北市大安區安和路某餐廳包廂餐敘，晚間9時，陳菁徽和丈夫先離去，包廂內只剩朱學恒、鍾沛君2人。

朱學恒從座位起身走向鍾女，以雙手壓住鍾女的肩膀，強押固定在牆壁，使鍾女無法挪動，強行親吻鍾女嘴唇數秒，鍾女轉頭閃避；後來，朱回到座位後，見鍾女坐在原地，又走向鍾女，以一手壓住女方肩膀，一手拉住、摟抱手臂方式，再度強吻鍾沛君的嘴唇，二度強制猥褻得逞。

台北市議員鍾沛君與歌手老公陳布朗。圖／取自臉書「鍾沛君」
台北市議員鍾沛君與歌手老公陳布朗。圖／取自臉書「鍾沛君」
朱學恒。圖／聯合報系資料照片
朱學恒。圖／聯合報系資料照片

朱學恒 鍾沛君 陳菁徽

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