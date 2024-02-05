高雄男遭控指侵上學少女判無罪 是否重啟調查警說話了

高雄16歲高中少女上學時遭陌生男子撞倒性侵，警方逮涉案的黃姓洗車工，黃偵詢時自白認罪，但法官發現警方引導式問詢，筆錄有瑕疵，自白不具證據力，且黃的身形、扣案手套無少女DNA等事證，無法證明黃涉案判無罪；據了解，市警局獲悉後，今下午將開會討論，對於是否重啟調查，警方指案件已移送檢方，權限在檢方，但會和檢察官討論，若檢方上訴會審視補強證據。

對於此案是否有承辦員警在證據力蒐集、問訊筆錄或移送過程有疏失，市警局表示，下午開會重新審視全案後，會一併檢討，做為以後承辦類似案件的精進作為。

參與承辦此案的警方指，因黃的手機放家裡未帶出門，因此無手機歷程，當時現場調到的都是黃姓嫌犯軌跡，黃當時也被羈押5個月之久；黃一審被判無罪，只能尊重法院判決，若檢方要上訴，會和檢方研議補強證據。

前年3月16日清晨5時許，少女準備搭捷運上學，卻在捷運凱旋站門口遭戴口罩的陌生男子騎車撞倒，並被拖到附近暗巷指侵，直到附近路人聽到哭喊聲前往查看，惡狼才罷手。

惡狼犯案後變裝逃逸，警方鎖定黃姓洗車工涉案，案發7天後在黃住處查扣作案用棉布手套、變裝後衣物等，黃事後被羈押5個月，同年8月才以30萬元交保，檢方依妨害性自主罪嫌將他起訴。

檢警偵辦時黃男自白認罪，但法院審理時，黃男堅持沒犯罪，法官發現警方詢問時，曾恫稱「不認罪家人都會被帶回，一定會被羈押，關起來」，且筆錄過程都是員警引導式問話，非出於己意。

另外，檢方複訊時，黃回答內容與事實不符，犯案經過、逃逸過程細節是以警詢印象回答檢察官，因自白不具任意性，無證據能力。

法官認為，黃男機車與犯嫌機車都有車籃、黑車身、車前有白色火焰貼紙，但犯嫌機車擋泥板破損，車側貼有反光條，黃男機車擋泥板卻完好，且無反光條，因特徵不同，無法認定是否為同輛機車。

黃男身高約180公分，但根據少女供述，犯嫌身高與其父雷同，約168公分，法院請黃男模擬時，黃站在機車旁身形、走路姿勢，都與少女指認的犯嫌特徵有明顯不同。

另外，犯嫌作案時戴著工業棉手套，但警方在黃男住處扣到的手套，卻未驗出黃男與少女DNA，也未扣到犯嫌作案時衣物。

法官認定，檢警雖舉證犯嫌逃逸後變裝離去，但犯嫌機車機車無法證明與黃男為同一輛，且兩個時間點兩人身型或穿著均明顯不同，綜合事證，不能排除犯嫌另有其人，判黃男無罪。