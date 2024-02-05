高雄男遭控隨機指侵上學少女 疑真凶另有他人..獲判無罪

高雄16歲高中少女上學時遭陌生男子撞倒性侵，警方循線鎖定黃姓洗車工涉案，黃落網被法院裁定羈押，雖偵詢時自白認罪，但法官發現警方引導式問詢，筆錄有瑕疵，自白不具證據力，且黃男機車與犯嫌機車特徵不同，黃的身形也與監視器所示犯嫌有別，扣案的作案棉手套，也無黃男、少女DNA，綜合事證後，判黃男無罪。

女高中生上學遇隨機性侵，引起高雄社會震驚，高雄市警局指派副局長出面滅火，加派警力於案發地點巡邏，重振市民信心，不過，法院判決不排除「變裝者」另有其人，事實真相仍待檢警釐清。

雄檢表示，檢察官是依據監視器擷取畫面、黃男於警詢、偵查中自白、被害人指述及其它相關證據，認定黃涉有犯嫌，對於法官與審理中對證據認定不同，將於收到判決後再行研議是否上訴。

前年3月16日清晨五時許，少女準備搭捷運上學，卻在捷運凱旋站門口遭戴口罩的陌生男子騎車撞倒，並被拖到附近暗巷指侵，直到附近路人聽到哭喊聲前往查看，惡狼才罷手。

惡狼犯案後變裝逃逸，警方鎖定黃姓洗車工涉案，案發7天後在黃住處查扣作案用棉布手套、變裝後衣物等，黃事後被羈押5個月，同年8月才以30萬元交保，檢方依妨害性自主罪嫌將他起訴。

檢警偵辦時黃男自白認罪，但法院審理時，黃男堅持沒犯罪，法官發現警方詢問時，曾恫稱「不認罪家人都會被帶回，一定會被羈押，關起來」，且筆錄過程都是員警引導式問話，非出於己意。

另外，檢方複訊時，黃回答內容與事實不符，犯案經過、逃逸過程細節是以警詢印象回答檢察官，因自白不具任意性，無證據能力。

法官認為，黃男機車與犯嫌機車都有車籃、黑車身、車前有白色火焰貼紙，但犯嫌機車擋泥板破損，車側貼有反光條，黃男機車擋泥板卻完好，且無反光條，因特徵不同，無法認定是否為同輛機車。

黃男身高約180公分，但根據少女供述，犯嫌身高與其父雷同，約168公分，法院請黃男模擬時，黃站在機車旁身形、走路姿勢，都與少女指認的犯嫌特徵有明顯不同。

另外，犯嫌作案時戴著工業棉手套，但警方在黃男住處扣到的手套，卻未驗出黃男與少女DNA，也未扣到犯嫌作案時衣物。