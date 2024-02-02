微風接管東岸商場掀波！大批警力點交換鎖…NET告基隆市長強盜

微風集團自2月1日起接手營運基隆東岸廣場，基隆市政表明1月31日已完成資產點交，但原負責商場營運的主富服裝公司（NET）今天到基隆地檢署提告，主張擁有2到4樓建物產權，點交不合法，以優勢警力強行換鎖，控告市長謝國樑、市府交通處長、警一分局長等多人強盜、毀損、強制等罪。

市府表示，稍後正式回應。市長謝國樑昨表示，一切依法處理，有什麼問題法院解決，2到4樓商場屬市府資產。

東岸停車場及商場ROT案市府簽約的對象是大日開發，因租約到期重新招商，由微風集團得標。NET是大日協力廠商，大日負責地下1到4樓停車場營運，NET負責1到4樓商場營運。但NET認為他們花近3億整建2到4樓，擁有建物產權，點交發生爭議。

NET代表人員今天上午11時到基隆地檢署提告，律師蔡靜娟說，2月1日凌晨市府夜襲，由市府交通處長、科長率十多名員警到東岸廣場，在主富NET營運的商場在各出入口以機具切開門銷強行進入換銷，過程中律師陳義文詢問現場人員身分和依據法令為何，為何可以出動這麼多警力，並沒有法院的執行命令，他們都沒有說明，屬違法侵入主富資產範圍。

蔡靜娟說，今天針對市長謝國樑、交通處長王圳宏、科長及第一分局長等，提出毀損、侵入他人建物、強制、強盜罪。租約爭議是民事關係，應透過法院來執行，但點交並未通知主富，也沒有通知大日，質疑行動合法性，私人設備、重要物品、資產都還在辦公室內。

為何會告強盜罪？律師鍾慶禹說，強盜罪是一個財產法益的犯罪，市府明知財產屬主富所有，挾強大警力優勢侵入，將財產據為己有，希望檢方介入調查行政權是否侵害人民的財產法益。

律師陳義文表示，大批警察當天是依什麼法令來阻擋，讓鎖匠來強行換銷，都沒有說明，完全不是依法行政。

市長謝國樑昨天對於點交爭議說，市府前天先點交地下停車場，前晚進場對1到4樓進行點交，NET人員在點交過程中只有主張不同意見，表達是他們的產權，並沒有實質肢體抗爭，有什麼問題法院解決，2到4樓商場屬市府資產。