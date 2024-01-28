尾牙聽高層致詞1.5小時可「退酒」？ 違規被攔仍超標
郭姓男子參加公司尾牙喝了2瓶啤酒，席間公司高層上台致詞1個半小時，郭男以為聽完高層致詞後酒就會退掉，騎機車返家被警攔測，結果呼氣酒測值仍達每公升0.33毫克，被依酒駕送辦。
鼓山分局龍華所員警前晚23時巡邏時，攔查因紅燈右轉的郭姓機車騎士，警方盤查時，郭男身上散發酒味，員警追問後他才坦承喝了兩瓶啤酒。
員警立即依規定實施酒精濃度檢測，郭男酒測值高達每公升0.33毫克，當場遭逮捕送辦。
郭男無奈說，當天他是在尾牙宴上喝2瓶玻璃裝啤酒，當時宴上公司高層輪流上台致詞，他在台下聽訓1個半小時以後，以為體內酒精應該已代謝完全，晚會結束後便大膽騎車返家，沒料仍被警方查獲。
郭男不僅須承擔鉅額罰緩，機車也將遭到移置保管、當場卸牌，未來將吃上刑責，郭男事後後悔不已。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言