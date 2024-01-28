尾牙聽高層致詞1.5小時可「退酒」？ 違規被攔仍超標

郭姓男子參加公司尾牙喝了2瓶啤酒，席間公司高層上台致詞1個半小時，郭男以為聽完高層致詞後酒就會退掉，騎機車返家被警攔測，結果呼氣酒測值仍達每公升0.33毫克，被依酒駕送辦。

鼓山分局龍華所員警前晚23時巡邏時，攔查因紅燈右轉的郭姓機車騎士，警方盤查時，郭男身上散發酒味，員警追問後他才坦承喝了兩瓶啤酒。

員警立即依規定實施酒精濃度檢測，郭男酒測值高達每公升0.33毫克，當場遭逮捕送辦。

郭男無奈說，當天他是在尾牙宴上喝2瓶玻璃裝啤酒，當時宴上公司高層輪流上台致詞，他在台下聽訓1個半小時以後，以為體內酒精應該已代謝完全，晚會結束後便大膽騎車返家，沒料仍被警方查獲。

郭男不僅須承擔鉅額罰緩，機車也將遭到移置保管、當場卸牌，未來將吃上刑責，郭男事後後悔不已。 郭姓男子以為尾牙聽高層致詞一個半小時酒精就會退掉，仍因違規被攔，酒測值超標送辦。記者張議晨／翻攝

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