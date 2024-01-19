翁茂鍾案 曾平杉、顏南全不受懲戒及免議確定

中央社／ 台北19日電

前法官曾平杉、顏南全任職法院期間與富商翁茂鍾有不當接觸，監察院分別彈劾2人後移送懲戒。懲戒法院一審判決曾平杉、顏南全部分不受懲戒，部分免議。二審今天駁回上訴確定。

前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾涉不當往來，監察院於民國109年彈劾石木欽，並要求司法院調查。司法院人審會110年1月29日認定前法官顏南全、曾平杉等人與翁茂鍾有不當往來，移送監察院。

監察院調查，曾平杉從86年6月起到102年12月間，與翁茂鍾飲宴、聚會，並接受翁茂鍾給他本人、家人及友人各類幫助，還收受翁茂鍾餽贈的襯衫及保健保養品；顏南全則自90年間起到97年間止，共計與翁茂鍾不當接觸18次，且收受翁茂鍾贈送襯衫8次、營養品4次。

監察院分別彈劾曾、顏，移送懲戒。曾平杉部分，懲戒法院一審認為曾平杉與翁茂鍾討論「百利案」並提供法律意見、因個人投資土地失利透過翁茂鍾協助處理善後、接受翁茂鍾致贈的襯衫4件和保養品3次等行為有違失，但已逾10年追懲期間，判決免議。其餘被指控部分不受懲戒。

顏南全部分，懲戒法院一審認為，顏南全涉及告知翁茂鍾案件訊息等部分案情有違失行為，有懲戒必要，但已逾追懲期間，判決免議；部分不受懲戒。

監察院對2案分別提起上訴，曾平杉則對自己被判免議部分提起上訴。不過懲戒法院二審認為上訴均無理由，判決駁回確定。

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