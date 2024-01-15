收購郭台銘連署書每份200元 屏檢起訴2人
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屏東市邱姓里長及吳姓男子以新台幣200元收購鴻海創辦人郭台銘選總統連署書，屏檢偵辦以違反總統副總統選舉罷免法，今天對2人提起公訴。
台灣屏東地方檢察署今天發布新聞稿表示，邱姓里長以每份連署書200元代價，向其張姓妻子與吳姓男子蒐集連署書，邱姓里長並邀約吳姓男子以相同代價加入蒐集，吳姓男子答應後，在連署期間，向周姓、楊姓、蔡姓及葉姓民眾等4人，取得共30份連署書，再轉交於邱姓里長。
屏檢指出，專案小組循線查獲，去年11月邱姓里長聲押禁見獲准，全案偵查終結，認為邱姓里長與吳姓男子所為，涉犯總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款，對連署人行求、期約賄賂而使人為特定被連署人連署罪嫌，今天提起公訴。
另外，協助收購連署書的5名民眾，則涉犯總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款之對連署人行求、期約賄賂而使人為特定被連署人連署罪部分，經檢察官諭知為緩起訴處分；緩起訴期間均為1年，分別向公庫支付3萬元，並分別接受法治教育2次。
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