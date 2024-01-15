快訊

被陳文茜、蔡正元指拿假民調破壞藍白合 金溥聰怒「血口噴人」提告

讀賣巨人軍來台加開第二波！大巨蛋外野2樓首度開放 逾4千張票22日開賣

遊日注意！1月25日起入境日本「VJW」QR Code二合一 不需再切換

收購郭台銘連署書每份200元 屏檢起訴2人

中央社／ 屏東縣15日電

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

屏東市邱姓里長及吳姓男子以新台幣200元收購鴻海創辦人郭台銘選總統連署書，屏檢偵辦以違反總統副總統選舉罷免法，今天對2人提起公訴。

台灣屏東地方檢察署今天發布新聞稿表示，邱姓里長以每份連署書200元代價，向其張姓妻子與吳姓男子蒐集連署書，邱姓里長並邀約吳姓男子以相同代價加入蒐集，吳姓男子答應後，在連署期間，向周姓、楊姓、蔡姓及葉姓民眾等4人，取得共30份連署書，再轉交於邱姓里長。

屏檢指出，專案小組循線查獲，去年11月邱姓里長聲押禁見獲准，全案偵查終結，認為邱姓里長與吳姓男子所為，涉犯總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款，對連署人行求、期約賄賂而使人為特定被連署人連署罪嫌，今天提起公訴。

另外，協助收購連署書的5名民眾，則涉犯總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款之對連署人行求、期約賄賂而使人為特定被連署人連署罪部分，經檢察官諭知為緩起訴處分；緩起訴期間均為1年，分別向公庫支付3萬元，並分別接受法治教育2次。

屏東市邱姓里長及吳姓男子以新台幣200元收購鴻海創辦人郭台銘選總統連署書，屏檢偵辦以違反總統副總統選舉罷免法，今天對2人提起公訴。圖／報系資料照
屏東市邱姓里長及吳姓男子以新台幣200元收購鴻海創辦人郭台銘選總統連署書，屏檢偵辦以違反總統副總統選舉罷免法，今天對2人提起公訴。圖／報系資料照

連署書 罷免

延伸閱讀

屏東市邱姓里長涉郭台銘連署書一份200元 檢今起訴

黃國昌告發散播郭台銘不實訊息 黃子哲反控誣告

昨透露郭台銘致電稱「支持柯文哲就是保送賴清德」 周孟蓉：父今早被借提

國民黨選前之夜拚勝選 趙少康：郭董受到民進黨相當大的司法威脅

相關新聞

榨乾新北婦437萬 轉介融資公司再扒皮新店警逮6人

新北市72歲楊姓婦人去年加入LINE投資群組慘遭騙370多萬元，詐團見楊婦已被騙光現金，竟慫恿楊婦刷卡換現金67萬交付詐...

陳吉仲不滿遭控「抄襲慣犯」告誹謗 法院判國民黨這3人都有罪

國民黨台北市議員張斯綱、桃園市議員凌濤、發言人楊智伃開記者會，指農業部前部長陳吉仲研究報告抄襲，並稱陳是「慣犯」，陳吉仲...

影／聲援五億生團體 法院外堵夏男：賴媽媽等你道歉

台中北屯身價5億元賴姓高中生去年5月墜樓，甫與賴結婚的夏姓配偶被控殺人，檢方先依偽造文書罪起訴，去年8月首開庭後，事隔5...

不爽前妻和工廠老闆交往 他潑汽油燒死新歡判關18年定讞

男子周聖瑋3年前不滿前妻和黃姓工廠老闆同居交往，酒後朝前妻、黃及兩人工作的緞帶工廠潑灑汽油後點火，黃傷重死亡，前妻趁機逃...

調查局新組織法上路 孫承一、吳以公、吳富梅任副局長

調查局兩位副局長黃義村、文瀚即將屆齡退休，同時新修正的調查局組織法也增加一名科技副局長，調查局今天公布主秘孫承一、台北市...

屏東船長運毒丟貨回金主「丟海」遭虐死...二審改判輕

屏東縣吳姓船長3年前疑助陳姓兄弟運毒，因毒品下落不明，吳等人遭20名蒙面人擄到彰化一處貨櫃屋，輪流以球棒等器械拷問「東西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。