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警涉性騷擾用公權力「辦私案」竟只判3月？檢：研議上訴

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市警萬華分局西門町派出所前黃姓員警與友人到高雄唱KTV，在包廂外對女子疑有性騷擾行為遭申訴，黃以LINE聯絡高雄市李姓同僚請求調閱監視畫面研究，違法蒐集個資被起訴。台北地院審理，依個資法判黃有期徒刑3月。

黃姓員警涉性騷擾部分，目前由高雄地檢署偵查；捲入案情的高雄市警三民第二分局李姓員警涉犯妨害秘密罪，偵查中尚未結。

個人資料保護法第41條規定，公務員假借職務上機會蒐集及利用個人資料，可處5年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金；同法第44條規定，公務員假借職務犯罪應加重其刑至二分之一；黃姓員警涉案卻「辦私案」，台北地檢署今天說，未來收判後會研議是否上訴。

26歲的黃是西門町派出所前警員，已離職，他2023年5月13日22時與李姓員警、呂姓、唐姓、性騷擾疑案被害女子前往高雄市「享溫馨」KTV唱歌，14日凌晨4時，黃在包廂外疑對被害人性騷擾，被害人去警局申訴。

事後，萬華分局督察組詢問黃案發經過，黃5月19日13時45分在分局宿舍內，以LINE撥打電話給李姓員警，對李說萬華分局督察組要求調閱案發監視器錄影畫面，之後會帶公文南下，但因路途遙遠，請李先幫忙調出。

隨後，李姓員警5月19日15時36分前往「享溫馨」向經理出示警察服務證，以翻拍方式取得監視器錄影畫面，再傳送給黃，黃取得畫面，又傳給呂姓友人，萬華分局獲悉將黃移送法辦，檢察官起訴黃，法院審理，黃認罪。

判決指出，黃行為時為員警，應深知遵守法律秩序的重要，竟仍利用其職務機會蒐集並取得有法律關係的女被害人個資，損及女方權益，且案發迄今未與女方達成和解或賠償損害。

判決說，黃審判中坦承犯行，審酌他是警專畢業、目前無業、生活來源靠積蓄、須與弟弟一起扶養父母，依法量刑。

判決還指出，本案因個人資料保護法加重其刑規定，而不得易科罰金，不過，還是可以依刑法規定易服社會勞動，得否易服屬於執行事項，應於判決確定後，再由執行檢察官裁量決定。

萬華分局外觀照。圖／聯合報系資料照
萬華分局外觀照。圖／聯合報系資料照

性騷擾 個資 高雄市

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