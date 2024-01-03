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耍帥下場慘！元旦北海岸「翹孤輪」飆車還放煙火 2男依公危送辦再罰9萬

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市淡金公路石門段元旦清晨有青少年將馬路當賽車場，以「翹孤輪」飆車，還手持煙火施放，競速時有民眾圍觀拍攝、PO網。金山警分局傳喚羅姓、張姓2男到案，訊後依公共危險罪嫌函送士林地檢署偵辦，並依道交條例吊扣車牌半年，並處以最高罰鍰9萬元。

金山警分局調查，「社會事新聞影音」昨貼出一段影片，2名男子趁元旦清晨跨年活動結束後，在石門區核一廠前路段翹孤輪飆車影片，影片上還註明「乾華站牌前聚集大批民眾圍觀飆仔玩命新騎法，單手翹孤輪邊施放煙火」字樣。

影片顯示2人在起跑點上準備，民眾充當裁判，舉手落下，兩機車全力催動油門競速，2人騎車自鏡頭前呼嘯而過，並同時有煙火往上衝飛。

金山警調查，案發時間為1月1日清晨5點多，地點在淡金公路石門段，經調閱台二線沿路監視器進行過濾，鎖定犯嫌車號及身分後，昨晚8時前往新北三重地區及桃園楊梅地區將張姓、羅姓男子到案（23、24歲）。

乾華所所長游智賢說，兩男到案後坦承慶祝新年元旦到北海岸飆車競速，「翹孤輪」飆車屬危險駕駛的行徑，已威脅自身及用路人安全。警方訊後將兩男依公共危險罪函送士林地檢署偵辦，並依違反道交條例第43條告發，吊扣車牌半年，並處以最高9萬元罰鍰。

金山警表示，統計去年共取締16件危險駕車、2萬3056件超速違規，警方將持續針對台二線加強取締飆車超速、危險駕車等重大違規路段滾動式編排取締勤務，籲請民眾遵守交通規則，以維護用路人安全。

新北市淡金公路石門段元旦清晨有青少年將馬路當賽車場，以「翹孤輪」飆車，同時還手持煙火施放。圖／擷取自社會事新聞影音
新北市淡金公路石門段元旦清晨有青少年將馬路當賽車場，以「翹孤輪」飆車，同時還手持煙火施放。圖／擷取自社會事新聞影音

影片 金山 新北 元旦 跨年

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