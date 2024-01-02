為閃機車跨越雙黃線男子吃罰單 民代認為檢舉魔人多、執法應合理

彰化縣陳姓民眾開車行經社頭鄉山腳路時，是為了閃避機車，才往中間行駛跨越雙黃線，被開了一張九百元罰單，立委候選人鄭俊雄表示，現今交通魔人很多，有時會有不合理的檢舉，不僅增加執法人員或交通單位行政負擔，也讓民眾荷包失血，他會推動修法，交通違規和記點機制都應針對有危險駕駛才記點，執法都應合理化。

「一輛摩托車靠過來，為了閃他，才會壓到雙黃線，雖繳了九百元罰單，但愈來愈不對」，陳姓民眾說，他覺得這樣被人檢舉很冤，他為了閃人，壓到雙黃線也不過3秒，竟就被開罰，想到一定還有很多人被交通裁罰不合理，所以還是應跟議員陳情。

鄭俊雄接獲檢舉後， 已跟彰化縣警局及田中分局查詢，並請承辦警員再次觀看檢舉影片後，確認依照「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條第一項第14、15款」規定，駕駛汽車因閃避突發意外狀況，致違反本條例規定，警方須對其施以勸導，免予舉發，所以將依法為陳先生撤銷罰單，警方也發文彰化監理站建請撤銷本案。

鄭俊雄說，其實交通裁罰應以危險駕駛如蛇行等違規案件開罰，如果是無傷於交通安全，或為了閃避人車的小違規，都應予以勸導就好，不用開單，警方也應檢討執法模式，否則民眾若被檢舉，就遭開單，現今景氣差，常讓民眾荷包失血，也會有民怨。

社頭鄉泰安村村長蕭益忠說，警方執法要合理，不能只靠檢舉魔人寄照片，警方大多也不會去求證，就寄出罰單，這樣民眾的權益根本沒保障，尤其有些執業駕駛如果一年被記點太多次，還會被吊扣駕照。

鄭俊雄說，目前檢舉案件過多，已導致警方面對龐大數量資訊，無法完全了解當時違規的全貌，罰單拼命開，會導致民怨四起，交通部及內政部應該設法解決這個問題，而不是只關心公庫能進帳多少民脂民膏，致民眾權益於不顧。他若當選將會召開公聽會，召集產、官、學各界共同檢討道路交通管理處罰條例第7-1條規定，解決現今檢舉亂象，讓民眾行的安心，也不用隨時擔心荷包大失血。