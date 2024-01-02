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檢調還原律師手機對話追究洩密 二審認有證據力改判4月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

薛姓男子3年前違反廢清法案而遭法院裁押禁見，薛友人張簡律師透過LINE請其委任蘇姓律師將押票等資料傳給他，卻因張簡另涉洩密案遭搜索，經還原其手機內容，蘇涉違反個資法被起訴，一審認違法取證判無罪，上訴後二審認該對話紀錄屬合法搜索而發現另案應扣押物，改判4月。

台南高分院合議庭指出，案經原審法院審查同意發給搜索票，台南市調處持搜索票搜索張簡住處等地後，扣得其使用手機等物，進而在手機內發現該對話紀錄。張簡使用手機及電話內所儲存包括該對話紀錄在內電磁紀錄，屬合法搜索扣押所得。

合議庭認為，偵查機關扣押載體後，以鑑識技術搜尋扣押載體內或雲端空間儲存資訊，性質上較雷同於執行第二次搜索，所以在搜索、扣押數位證據時，偵查機關是以二階段搜索模式以獲得數位證據。

合議庭指出，調查人員數位證據勘驗時，設定「資料、文件、銀行、書、多少錢、給我…」等關鍵字，並未偏離原審法院核發搜索票所准許搜索、扣押範圍，該對話紀錄內也含有「書、給我」等搜索關鍵字，與原審法院所准許搜索範圍具有相當關連性，該對話紀錄屬合法搜索而發現另案應扣押物，具有證據能力。　　

合議庭審酌，蘇身為律師，就偵查中案件內容不得對參與偵查程序或應受通知以外之人揭露，且不應在未得當事人知情同意情形下，擅自利用其所蒐集個人資料，竟無視薛涉犯廢棄物清理法尚在偵查期間，且檢察官及原審法院為防止他人知悉偵查方向，或共犯、證人間相互勾串證詞，湮滅、偽造或變造尚未查扣證據資料，阻礙日後偵查程序進行。

而以薛有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞予以羈押並禁止接見通信，該案更著重於偵查內容應嚴守秘密情況，又忽視法令明文規定不得非法利用其所蒐集個人資料，將羈押聲請書、原審法院押票及附件，擅自傳送給非參與該偵查案件中第三人張簡，使法院羈押裁定防免偵查受干預效果盡失，並侵害薛等人隱私，事證明確。

蘇否認有洩密及非法利用個人資料犯行。蘇的律師團主張，蘇與張簡的LINE對話紀錄無證據能力。認張簡遭搜索，檢方扣得手機，張簡即委任蘇為偵查中辯護人，自此均不得翻看其電磁紀錄，兩人秘密自由溝通權應受憲法保障。

一審認為，張簡的手機已扣押，也無必須及時為之的急迫性，調查人員有充裕的時間可向法院聲請搜索，實無必要擅自查找張簡扣案手機內容及數位採證所得蘇與張簡LINE對話內容，該對話紀錄不符合另案扣押的規定。

蘇姓律師涉違反個資法遭訴，一審認違法取證判無罪，檢方不服上訴，二審認該對話紀錄屬合法搜索而發現另案應扣押物，具有證據力，改判4月，可上訴。圖／本報資料照
蘇姓律師涉違反個資法遭訴，一審認違法取證判無罪，檢方不服上訴，二審認該對話紀錄屬合法搜索而發現另案應扣押物，具有證據力，改判4月，可上訴。圖／本報資料照

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