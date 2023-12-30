暴力性侵少女還拍裸照 新北惡男判刑8年半、賠償80萬

新北市葉姓男子兩年前透過網路交友軟體結識15歲少女，熱情追求並交往才一個多月，溫柔男形象180度大轉變，一年內不僅多少暴力性侵少女還拍裸照要脅不得與其他男子往來。葉男今年8月二審判刑8年6月，上訴最高法院於今年11月遭駁回，民事求償部分，新北地院日前判決葉男須賠償被害少女80萬元，可上訴。

判決指出，從事冷氣空調裝修的葉姓男子於2011年9月初，透過網路交友軟體結識年僅15歲少女，葉男熱情追求並交往才一個多月，溫柔男形象竟180度大轉變，「第一次做愛要拍照留念」、「要離開我家的話，就要跟我做」、「你不回來就把你照片傳出去」、「希望妳喜歡他看到妳的照片」，一年內不僅多少暴力性侵少女還強拍數十張裸照，還要脅少女不得與其他男子往來。