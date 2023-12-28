換黃捷、雞排妹的臉賣謎片 網紅「小玉」道歉沒用二審重判要入獄
網紅「小玉」朱玉宸利用換臉技術，合成名人的臉製作色情影片，上網兜售牟取暴利，一審依違反個人資料保護法等119罪判朱5年6月，可易科罰金；檢方上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，重判小玉5年徒刑，不得易科罰金，另有1年8月得易科罰金之刑，可上訴。
小玉、莊炘睿為圖私利，濫用人工智慧合成技術Deepfake，將119人移花接木合成猥褻影片，還透過網路分享讓被害人持續受傷害，依違反個資法等罪起訴；檢方估計，從2020年7月至2021年10月，牟利逾1300萬元，包括高雄市議員黃捷、立法委員高嘉瑜與藝人鄭家純都受害。
一審認為，小玉等人破壞社會善良風俗，且網路散播快速，猥褻影像一旦上傳，難以收回、阻止，嚴重影響被害人身心名譽，但考量兩人始終坦承犯行，試圖與被害人和解賠償損害，態度尚可，依違反個人資料保護法等119罪判朱5年6月、莊3年8月徒刑，均可易科罰金。
檢方認為一審量刑過輕而上訴，高院開庭時，小玉改變造型以「過肩長髮」樣貌現身，並在庭上鞠躬道歉，表示願意接受懲罰，深深體會到自己做錯了，他會盡力工作賠償被害人，這也是他目前的第一目標。
小玉指出，本案是檢察官上訴，他並沒有上訴，希望法院從輕量刑，如果加重刑度沒辦法出來工作，「最終希望我能出來工作，然後讓大家拿到應該要的賠償」。
高院言詞辯論時，有5名被害人出庭指出，一審量刑過輕，朱玉宸、莊炘睿明知故犯毫無悔意，所有被害人都是公眾人物，兩人利用她們形象賺進幾千萬元，嚴重影響她們的工作、商譽、生活和家庭，也害她們遭受異樣眼光，傷害是長期的，且兩人至今沒有任何賠償，「難道我們不值得得到道歉？」
告訴代理人表示，小玉、莊炘睿雖與部分被害人簽調解筆錄，但迄今未履行賠償，「有知法玩法的意味」，且兩人已經脫產，朱甚至把名下公司廢止登記，被害人沒有接受道歉或原諒，請求法院從重量刑。
公訴檢察官指出，朱玉宸、莊炘睿散布不雅影片，對被害人社會形象、生活、精神造成極大傷害，更難以全部回收已存在於網路的影片，一審宣告朱的刑度為595個月，相當於49年7月徒刑，定應執行刑卻僅有5年6月，相當於減去89%的刑度，僅維持一成宣告刑，且均可易科罰金，意指繳交198萬元可恢復自由之身，認為量刑過輕，建請法院每罪宣告刑至少7月。
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