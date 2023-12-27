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貪汙、誣告「喬」同一天開庭 高虹安今整天在法庭攻防

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新竹市長高虹安。圖／取自高虹安臉書
新竹市長高虹安。圖／取自高虹安臉書
新竹市長高虹安立委任內涉嫌貪汙，依貪汙罪起訴，她另因博士學位被指抄襲衍生訴訟，旅美教授陳時奮自訴高虹安誣告，2案都由台北地院審理；法院今天排成「高虹安日」庭期，上、下午分庭審理，高虹安整天都會在法院攻防。

據了解，貪汙案、誣告案本由不同法官審理，審理進度皆為準備程序階段，原本2位承審法官排的庭期都不在今天，不過，高虹安因有公務聲請改期，法院配合當事人時間2案選在今天一起開庭，高虹安身分矚目，法院已安排必要維安。

上午9時30分先開鑼的誣告案，始於筆名「翁達瑞」的陳時奮2021年9月起在臉書連續爆料高虹安遭「指導教授除名」，高告陳誹謗，陳獲不起訴確定後，向法院自訴反控高虹安誣告罪。

法官今年10月4日首度開庭，2名博士級人物在法庭面對面，煙硝味四起，高虹安抗辯未抄襲也未被除名，陳時奮則痛斥高偷換概念。

下午審理的貪汙案，罪質比誣告案重上許多，一審判決將影響高虹安的市長寶座，高在貪汙案中策略明確，要做無罪答辯。

法官貪汙案要傳喚的是高虹安、高的共犯前立委辦公室3名主任陳奐宇、陳昱愷以及保留電子帳本讓檢察官據以起訴的前辦公室主任「小兔」黃惠玟。

出庭的貪汙案共犯中，陳奐宇、陳昱愷、黃惠玟已認罪。黃惠玟2020年擔任高的助理不滿1年即離職，高虹安為證明無罪，預計聲請傳喚的證人黃惠玟必然首當其衝，預計高還可能聲請傳喚貪汙案當事人以外的人作證。

至於貪汙案中選擇與高虹安站「同一陣線」不認罪的「台大公衛文」、「水母」王郁文準備庭部分，法院排定2024年1月10日總統大選的前3天開庭。

高虹安 貪汙 陳時奮 抄襲 翁達瑞 王郁文

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