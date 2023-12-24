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劇毒磷化鋁除蟲…驅蟲業者違規「害4歲女童喪命」 賠120萬換緩刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄劉姓屋主委託林姓除蟲業者清除粉蠹蟲，林男卻違規使用「磷化鋁」燻蒸，當天晚上因藥性仍在，屋主1家4人吸入後中毒送醫，4歲劉姓女童急救後喪命，林男一審被依過失致死罪判刑兩年，全案上訴後，法官考量林以120萬元和解，刑度未變，另宣告緩刑5年。

檢方調查，劉男、劉妻、劉妻胞妹及小女兒同住鼓山區裕誠路住家。前年10月，劉男發現屋內的木作裝潢遭蟲蛀，請裝潢公司協助處理，裝潢公司受託後，找來林姓男子協助除蟲。

10月18日上午9時許，林男攜未成年的兒子、陳男到劉男住處，將遭蟲蛀的裝潢用塑膠袋包好後，以「燻蒸法」將含有磷化鋁的農藥揮發除蟲。

當晚劉男回家後，雖然發現屋內有「殺蟲劑」味道，不以為意，沒想到隔天凌晨，屋內4人突然感到身體不適，有胸悶、呼吸急促、嘔吐等現象，4人緊急跑到高醫急救，年僅4歲的小女兒住院1天，病情急轉直下，急救後宣告不治。

劉妻胞妹也因吸入過多磷化鋁，出現急性呼吸窘迫症候群、肺炎等傷害。後來警方報警檢方相驗，經解剖確認女童死因吸入過多「磷化鋁」中毒，導致肺、心、腎、腦多重器官壞死身亡。

根據農委會資料，磷化鋁為燻蒸劑，商品名為「好達勝」，多用在倉庫除蟲使用，屬於農委會規範的「劇毒性農藥」，需要有代噴農藥專業證明，才能購買、使用。

檢方偵辦時，林男、陳男等人坦承沒有「室內設燻蒸成品農藥磷化鋁代噴人員技術證書」，就在劉男住處以燻蒸法除蟲，被檢方依過失致死罪起訴。

高雄地院審理時，林男辯稱有告知劉男至少3天不可以住在房子裡，但劉男反駁，稱當天噴完藥後，他有問林男人要不要離開，但林男只交代不要接觸施藥區域，沒有說要離開家裡。。

法官認為，劉男一家若知道林男使用劇毒農藥在家裡除蟲，不可能會留在家裡，且全家到醫院急救時，都未向醫生反映是吸到除蟲藥，可見他們是在不知情的狀況下中毒。

高雄地院審理後，依過失致死罪判林男2年徒刑，陳男則判無罪，檢方認為量刑過輕，且林未與劉男一家和解，不服判決上訴。

高雄高分院審理時，林男與劉家以120萬元和解，陳男也願賠償劉家80萬元，法官考量雙方達成和解，林也坦認犯行，刑度部分未變，另宣告緩刑5年，可上訴。陳男則維持無罪。

林姓業者在民宅使用磷化鋁除蟲，造成四歲女童中毒死亡，被依過失致死罪判刑兩年，二審法官考量雙方和解，另宣告緩刑5年。圖為當時除蟲現場照。本報資料照片
林姓業者在民宅使用磷化鋁除蟲，造成四歲女童中毒死亡，被依過失致死罪判刑兩年，二審法官考量雙方和解，另宣告緩刑5年。圖為當時除蟲現場照。本報資料照片

過失致死 中毒 農委會

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