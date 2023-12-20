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34歲替代役確診居隔完不回營 偷偷參加籃球賽下場曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

邱姓男子到成功嶺服替代役期間確診，經14天居家隔離病假後卻不返營，稱自己仍快篩陽性被役政署依擅離職役罪函送法辦，檢方查出邱自稱居隔卻偷跑去內湖參加籃球比賽，替代役單位多次聯絡也不回，法院審酌邱已和檢方達成認罪協商，依替代役男無故擅離職役罪判他3月，可上訴。

檢方起訴指出，邱男（34歲）經分發至台中成功嶺的內政部役政署替代役訓練班輔導中隊，2022年10月6日身為替代役男因染疫實施居家隔離7日，直到同月14日起就已經非屬強制隔離對象，卻仍陸續向順練班提出快篩陽性照片，經輔導中隊簽准14日至20日病假。

檢方查，邱男經准假後本應於10月21日中午12點前回營，竟然未依期限至原單位報到，直至同月28日仍未返營，役政署以他擅離職役累計逾7日函送偵辦。

檢方訊時，邱男矢口否認犯行，辯稱有傳新冠病毒健康證明給輔導中隊聯絡人，28日也將快篩陽性照片傳給對方，直到30日篩陰性後也有回報，但31日聯絡人就表示他逾假7日不具替代役身分，他有去營區拿回私人物品。

法院查，輔導中隊聯絡人10月21日傳LINE跟邱稱「今（21）日中午12時未返營即算逾假，請您注意收假時間」，邱中午11點26分已讀，可見他對於收假時間知之甚詳。

而邱男21日早上8點、9點雖以線上和診所看診，當天中午12點接到輔導中隊聯絡人訊息卻未回覆說明就診狀況，直到當晚7點多才說明確診，但聯絡人23日多次傳LINE、致電，邱都沒回。

法院發現，邱10日21日求診時，卻向診所隱匿10月6日確診，使診所以一般通報，且邱10月23日還去內湖運動中心參加籃球比賽，更證明邱並無確診隔離，偵結依法起訴。

邱男事後認罪，和檢方達成認罪協商，法院不經言詞辯論，直接依替代役役男無故擅離職役罪，盼邱3月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，應支付公庫3萬元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

快篩陽性 居家隔離 替代役男

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